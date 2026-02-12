Tunisie: INS - Allègement du déficit commercial en janvier 2026

Tunis — Le déficit commercial s'est allégé, à fin janvier 2026, pour s'établir à un niveau de (-1287,6MD), contre (-1764,6 MD) durant la même période de l'année 2025, d'après la note sur le Commerce Extérieur aux prix courants pour janvier 2026 publié, jeudi, par l'Institut National de la Statistique (INS).

Ce déficit provient du groupe des produits énergétiques de (-927,4 MD), des matières premières et demi-produits de (-433,1 MD), des biens d'équipement de (-324,7 MD) et des biens de consommations (-27,4 MD).

En revanche, le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+424,9 MD).

D'autre part, il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s'est réduit à (-360,3 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s'est établi à (-927,4 MD) contre (-1078,4 MD), durant le mois de janvier 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le taux de couverture a atteint un niveau de (80,4%) contre (74%) en janvier 2025.

Augmentation des exportations de 5,4% en janvier 2026

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants, durant le mois de janvier 2026, montrent que les exportations ont atteint le niveau de 5298,7 MD contre 5025,7 MD, durant le mois de janvier 2025, enregistrant, ainsi, une hausse de 5,4%.

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse remarquable dans le secteur de l'énergie de (+140%) sous l'effet de l'augmentation des ventes des produits raffinés (100,3 MD contre 28,5 MD). De même, le secteur des industries mécaniques et électriques a enregistré une hausse de (+6,4%) et le secteur des industries agro-alimentaires de (+1%) à la suite de l'augmentation des ventes en huiles d'olives (610,5 MD contre 518,4 MD).

Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (-23,6%) et le secteur textile, habillement et cuirs de (-2,1%).

Pour les exportations tunisiennes vers l'Union Européenne, durant le mois de janvier 2026, (71,6% du total des exportations), elles ont atteint la valeur de 3791,4 MD contre 3413,8 MD, durant le mois de janvier 2025. Les exportations sont en hausse avec la France (+16,5%) et l'Italie (+3,3%). En revanche, elles ont baissé avec certains partenaires européens, dont l'Allemagne (-0,3%) et les Pays Bas (-21%). Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l'Égypte (+41,8%) et les Emirats Arabes Unis (+24,8). En revanche, elles ont baissé avec le Maroc (-67,3%), avec l'Algérie (-10,8%) et avec la Libye (-24,8%).

Diminution des importations de 3% en janvier 2026

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 6586,4 MD contre 6790,3 MD en janvier 2025, enregistrant, ainsi, une diminution de 3%.

Selon le groupement des produits, les importations ont enregistrée une augmentation au niveau des importations des biens d'équipement de (+6,9%) et les produits énergétiques de (+3,9%).

De même, les importations des biens de consommation sont en hausse de (+1,1%).

En revanche les importations des produits des matières premières et demi-produits sont en baisse de (-5,5%) et les produits alimentaires de (-32,5%).

En ce qui concerne les importations avec l'Union européenne (45,8% du total des importations), elles ont atteint 3017,9 MD contre 2830,3 MD durant le mois de janvier 2025.

Les importations ont augmenté avec la France (+50,6%) et avec l'Allemagne (+10,3%).

En revanche elles ont baissé avec l'Espagne (-6,7%) et avec les Pays Bas (-25,7%). Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Turquie (+4,7%) et l'Inde (+21,2%). En revanche elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-70,2%) et la Chine (-7,5%).

JENA