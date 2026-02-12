Tunisie: Le président de la République souligne l'urgence de protéger le milieu scolaire contre le fléau de la drogue

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a souligné, mercredi, l'urgence de protéger les élèves contre le fléau de la drogue qui s'est répandu à l'intérieur et aux environs des écoles et des lycées.

Lors d'un entretien tenu au palais de Carthage avec le ministre de l'intérieur, Khaled Nouri, le ministre de l'éducation, Noureddine Nouri et le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité nationale, Sofiene Ben Sadok, le chef de l'Etat a souligné l'impératif de déployer en continu des patrouilles scolaires pour sécuriser les établissements éducatifs, selon un communiqué de la présidence de la République.

Tout en dénonçant la montée en puissance d'un phénomène préoccupant mettant en péril la cohésion du tissu social, le président Saïed a estimé que l'approche sécuritaire ne peut à elle seule suffire pour changer la donne et qu'il importe de conjuguer les efforts de tous en vue d'éradiquer les réseaux de trafic de drogue.

A ce titre, il a recommandé de consacrer au quotidien une partie des séances des cours scolaires à l'effort de sensibilisation des élèves aux dangers de la drogue, estimant qu'il ne peut y avoir d'antidote à ce fléau que par l'entremise d'une démarche visant à promouvoir l'esprit des élèves et à enraciner chez eux une éducation patriotique permettant de préserver l'Etat et son unité et de garantir la cohésion sociale au sein de la famille ainsi qu'à l'intérieur et en dehors du milieu scolaire.

Le président Saïed a, par ailleurs, saisi l'occasion pour rappeler l'importance cruciale que revêt le secteur de l'éducation et de l'enseignement, soulignant qu'il s'agit bien d'un "secteur de souveraineté".

"Ce n'est pas par pur hasard que la Constitution, texte suprême de l'Etat, prévoit solennellement la création d'un Conseil supérieur pour l'éducation et l'enseignement", a martelé le chef de l'Etat, ajoutant que cette structure-clé qui sera bientôt mise sur pied s'emploiera à remédier aux choix erronés adoptés par le passé dans ce secteur.

Dans ce contexte, le président de la République a souligné que la réforme du secteur de l'éducation est une œuvre de longue haleine, estimant que pour parer aux erreurs du passé, il importe de déployer patiemment des efforts s'étalant sur plus de deux décennies.

« Notre pays, qui était censé franchir le cap de zéro analphabète, se livre aujourd'hui à une nouvelle forme d'analphabétisme "déguisé" nourri par un décrochage scolaire en hausse et un anéantissement de l'esprit libre », a regretté le président Saïed.

MHA