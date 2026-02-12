Afrique: Les dirigeants africains convergent vers Addis-Abeba pour le 39e Sommet de l'UA

Addis-Abeba — Les chefs d'État et de gouvernement de tout le continent continuent d'arriver dans la capitale éthiopienne pour participer à la 39e Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA).

Parmi les arrivants figurent le roi Letsie III du Lesotho, la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, la vice-présidente de l'Ouganda, Alupo Jessica Rose, ainsi que le vice-président de Gambie, Muhammed B.S. Jallow.

À l'aéroport international de Bole, les dirigeants ont été chaleureusement accueillis par de hauts responsables du gouvernement éthiopien, notamment la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergogie Tesfaye, le ministre de l'Agriculture, Adisu Arega, la ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye, et le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, accompagné du ministre d'État aux Affaires étrangères.

Le 39e Sommet de l'Union africaine se tient sous le thème : « Garantir un approvisionnement durable en eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ».

Il intervient alors que se déroule actuellement la 48e session ordinaire du Conseil exécutif à Addis-Abeba.

Par ailleurs, le roi Letsie III, ambassadeur de l'Union africaine pour la nutrition, a effectué une visite à l'hôpital Zewditu Memorial.

Lors de cette visite, il était accompagné du ministre de la Santé, Mekdes Daba, du directeur du Bureau de la santé d'Addis-Abeba, Yohannes Chala, du président-directeur général de Nutrition International, Joel Spicer, ainsi que d'autres invités.

Cette visite a permis d'observer les efforts de l'Éthiopie pour promouvoir le développement global de l'enfant et renforcer les initiatives de sécurité nutritionnelle dans les programmes spécialisés de l'hôpital.