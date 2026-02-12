Ethiopie: Le pays et le Groupe de la Banque mondiale confirment la solidité de leur partenariat à l'occasion de discussions de haut niveau

Addis-Ababa — À l'issue de consultations de haut niveau à Addis-Abeba aujourd'hui, l'Éthiopie et le Groupe de la Banque mondiale ont réaffirmé la solidité de leur partenariat ainsi que leur engagement commun en faveur d'une transformation économique inclusive et durable.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rencontré Anna Bjerde, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, et Ndiame Diop, vice-président pour l'Afrique de l'Est et australe, pour faire le point sur les avancées du programme de réformes macroéconomiques en Éthiopie et discuter des priorités visant une croissance durable et une stabilité économique renforcée.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la stabilité macroéconomique, la stimulation de la croissance par le secteur privé et la promotion d'un développement inclusif.

Le ministre Shide a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes structurelles et à accélérer la transition vers une économie axée sur le secteur privé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné l'importance d'une coopération étroite avec le Groupe de la Banque mondiale, incluant la SFI et la MIGA, pour soutenir la mise en oeuvre des réformes et élargir les opportunités d'investissement privé.

Bjerde a salué les progrès réalisés depuis la dernière rencontre en octobre 2025, notamment l'amélioration de la gestion de la politique monétaire, la maîtrise de l'inflation, le renforcement des réserves de change et le meilleur fonctionnement du marché des devises.

Elle a réaffirmé l'engagement du Groupe de la Banque mondiale à accompagner l'Éthiopie dans ses réformes et ses priorités de développement, en particulier le soutien au secteur privé et aux PME.

Les deux parties ont insisté sur l'importance d'approfondir leur coopération dans des secteurs clés tels que la création d'emplois, l'énergie, la logistique, la transformation numérique, l'agriculture, le développement du secteur privé et des PME, ainsi que la résilience climatique.

Ils ont également souligné la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles pour maintenir la dynamique des réformes et obtenir des résultats concrets en matière de développement.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'un dialogue stratégique continu entre l'Éthiopie et le Groupe de la Banque mondiale, illustrant un engagement commun en faveur d'une croissance inclusive, d'un développement soutenu par le secteur privé et d'un progrès économique durable.