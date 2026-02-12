Ile Maurice: Nirmal Jankeeram sort «Bhola Nachela» pour inspirer la jeunesse

À l'occasion de Maha Shivratri, nous avons reçu Nirmal Jankeeram dans le studio de l'express. Cet artiste de 27 ans, originaire de Mont-Ida, et leader du groupe Shivibe, a enchaîné les succès avec Bam Bam Mahadev et Jai Shiv Shankar. Il a récemment sorti un nouveau titre, Bhola Nachela, après une expérience marquante en Inde, où il s'était rendu pour un tournage.

C'était en décembre et janvier derniers. Pour lui, ce voyage était bien plus qu'un simple déplacement. «L'Inde est un pays culturellement et spirituellement riches. Être là-bas pour tourner a été un rêve devenu réalité», raconte-t-il.

L'artiste explique avoir été marqué par l'accueil chaleureux des habitants. Selon lui, les gens étaient très respectueux, ouverts et toujours prêts à aider. «J'ai ressenti une énergie spéciale. Les personnes que j'ai rencontrées aiment profondément la musique et la tradition. Cela m'a beaucoup inspiré», raconte Nirmal Jankeeram. Il ajoute que cette immersion lui a permis de grandir, non seulement comme artiste mais aussi en tant que personne. Ce shooting représente une nouvelle étape dans son parcours artistique. Il l'a davantage motivé à créer et à proposer des chansons capables de toucher le cœur du public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est le dimanche 8 février que Nirmal Jankeeram a lancé Bhola Nachela sur YouTube. Très attendu par ses fans, ce titre s'inscrit dans la continuité de son univers musical, mêlant spiritualité et modernité. L'artiste espère que cette chanson saura rassembler les gens et apporter un message positif, surtout en cette période de Maha Shivratri.

Malgré le succès, Nirmal Jankeeram garde les pieds sur terre. Il profite de chaque étape pour rappeler aux jeunes l'importance de croire en eux-mêmes. «Je veux dire aux jeunes d'aller au bout de leurs rêves. Rien n'est facile mais avec du travail, de la patience et de la persévérance, tout est possible», souligne-t-il. Pour lui, chacun possède un talent unique qu'il faut oser développer.

L'artiste tient également à exprimer sa profonde gratitude envers toutes les personnes qui le soutiennent dans cette aventure. Il remercie particulièrement ses sponsors, dont l'aide a été essentielle pour la réalisation de ses projets, notamment le shooting en Inde et la production de ses chansons.

Nirmal Jankeeram n'oublie pas non plus son groupe Shivibe, qu'il considère comme une famille. «Sans mon équipe, rien de tout cela n'aurait été possible. Nous partageons la même vision et la même passion pour la musique», affirme-t-il. Cette solidarité est, selon lui, une des clés de leur réussite.

Avec cette nouvelle chanson et son expérience internationale, Nirmal Jankeeram démontre qu'il est un artiste en pleine évolution.