Ile Maurice: NMH - Bénéfices trimestriels de Rs 1,5 Md

New Mauritius Hotels Ltd (NMH) affiche des résultats positifs au deuxième trimestre de son exercice financier 2025- 2026 (1er octobre - 31 décembre 2025). Sur cette période, le chiffre d'affaires du groupe dépasse Rs 6 milliards, en progression de 14% par rapport au deuxième trimestre précédent. Cette performance est portée par un taux d'occupation élevé et une amélioration significative des revenus, permettant une meilleure optimisation des tarifs.

L'EBITDA (Earnings Before Interest, Tax and Amortization) a atteint Rs 2,5 milliards, en hausse de 23%, avec un ratio EBITDA/ chiffre d'affaires qui grimpe à 41%, traduisant une rentabilité opérationnelle renforcée. Les profits après taxe se sont élevés à Rs 1,5 milliard, en croissance de 27%. «NMH clôture le deuxième trimestre et le premier semestre de l'année financière 2026 sur des résultats solides. Tout en demeurant vigilants dans le contexte géopolitique actuel, nous abordons le second semestre avec confiance et optimisme», souligne Stéphane Poupinel de Valencé, CEO du Groupe.

La dynamique se confirme également sur l'ensemble du premier semestre avec un chiffre d'affaires s'élevant à Rs 9,7 milliards, contre Rs 8,6 milliards un an plus tôt. L'EBITDA a progressé de 25 % pour la même période pour atteindre Rs 3,2 milliards, tandis que la marge opérationnelle a gagné quatre points à 34 %. Les bénéfices nets ont bondi de 46 % à Rs 1,6 milliard, malgré une hausse du taux effectif d'imposition, la charge fiscale représentant désormais 27% des profits avant taxe, contre 22% l'année précédente.

Par ailleurs, les charges financières ont reculé de 15%, reflétant la réduction continue de l'endettement et le refinancement de facilités bancaires à des conditions plus avantageuses. Dans cette logique de discipline financière, NMH a procédé en décembre 2025 au remboursement de Rs 1,25 milliard à la Mauritius Investment Corporation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Maurice, la performance dépasse les prévisions, soutenue par une hausse de 17% du prix moyen des chambres et un taux d'occupation de 74%, malgré la fermeture temporaire du Shandrani Beachcomber jusqu'à mi-octobre 2025. Fort de réservations supérieures à celles de l'an dernier pour les prochains mois, le groupe anticipe un chiffre d'affaires dépassant Rs 18 milliards et un EBITDA supérieur à Rs 5,5 milliards pour l'ensemble de l'exercice 2026.

À l'international, le groupe enregistre également des avancées. Au Maroc, NMH affiche une performance supérieure à celle de l'an dernier, soutenue par l'augmentation du taux d'occupation et des tarifs moyens. Le groupe est en attente des autorisations finales pour lancer son projet d'expansion avec son partenaire stratégique.

À Zanzibar, NMH prévoit de finaliser au quatrième trimestre de l'exercice, se terminant le 30 juin 2026, l'acquisition d'un hôtel de luxe qui sera exploité sous la marque Beachcomber. Cette opération marquera une étape clé dans le renforcement de la présence du groupe sur le segment haut de gamme dans la région.