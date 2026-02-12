Ile Maurice: Emirates lance la Classe Premium Economy sur la ligne Maurice-Dubaï dès le 29 mars

Emirates introduira sa Classe Premium Economy sur la ligne Maurice-Dubaï à compter du 29 mars 2026. Le Boeing 777 rétrofité, opérant quotidiennement les vols EK709/710, proposera ses nouvelles cabines, dont cette classe intermédiaire axée sur le confort et l'espace.

Les sièges, larges de 19,5 pouces, offrent une inclinaison allant jusqu'à 40 pouces, un appuie-tête réglable sur six positions, un repose-pied, des points de recharge intégrés et un écran individuel de 13,3 pouces.

Les passagers bénéficieront également de l'embarquement prioritaire et d'une zone d'enregistrement dédiée à l'aéroport international de Dubaï. L'expérience inclut une boisson de bienvenue, des repas servis sur porcelaine Royal Doulton avec couverts Robert Welch, ainsi qu'une sélection élargie de vins millésimés.

Selon Oomar Ramtoola, Manager Emirates pour les îles de l'océan Indien, cette introduction traduit l'engagement de la compagnie à améliorer l'expérience des voyageurs au départ de Maurice.

La Classe Premium Economy est désormais disponible vers près de 70 destinations du réseau Emirates. Les réservations peuvent s'effectuer via emirates.com, l'application Emirates ou les agences de voyages.