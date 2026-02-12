Ile Maurice: Le ministre Osman Mahomed - «Les travailleurs du transport public méritent respect et protection»

Quelques jours après son agression en plein service, le receveur de la Corporation nationale de transport (CNT), Subhiraj Raghoo, a été reçu par le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, mardi. Cette rencontre, tenue dans un esprit d'écoute et de solidarité, fait suite à l'incident survenu mercredi dernier à St-Julien- d'Hotman, impliquant des parents d'une élève du collège Lorette de Saint-Pierre.

L'incident s'est produit alors que Subhiraj Raghoo assurait son service à bord d'un autobus scolaire de la CNT. Une altercation a eu lieu après un différend impliquant une étudiante. La situation a rapidement dégénéré lorsque les parents de celle-ci seraient intervenus, s'en prenant physiquement au receveur. L'agression, en pleine journée, a provoqué l'indignation des employés du transport public. Plusieurs collègues du receveur ont exprimé leur inquiétude face à la montée des tensions et risques encourus par les travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Comptant 33 années de service à la CNT, Subhiraj Raghoo, un habitant de Laventure, affirme avoir été profondément choqué. L'agression a non seulement eu des répercussions physiques, mais aussi psychologiques, affectant son quotidien et celui de sa famille. Accompagné de son épouse et du directeur général de la CNT, Pradeep Soonarane, le receveur a relaté en détail au ministre les circonstances de l'agression.

Osman Mahomed a condamné fermement toute forme de violence à l'encontre des employés exerçant une mission de service public. «Ils méritent respect et protection», a-t-il souligné, insistant sur le fait que nul ne devrait être pris à partie alors qu'il accomplit son devoir.

Osman Mahomed a tenu à rassurer personnellement la victime du soutien de son ministère et de la CNT. Il a précisé que toute l'assistance nécessaire - administrative, médicale et psychologique - serait accordée à Subhiraj Raghoo pour l'aider à surmonter cette épreuve.

Le ministre a rappelé que le respect mutuel entre employés et usagers demeure essentiel au bon fonctionnement du service. Il a également évoqué le Bus Services Bill, qui prévoit un code de conduite encadrant les comportements des chauffeurs, receveurs, chefs de gare et passagers. Ce dispositif devrait contribuer à un climat plus serein et à prévenir de tels débordements à l'avenir.

Pour de nombreux employés de la CNT, cette agression constitue un signal d'alarme. Ils appellent à des mesures concrètes pour garantir leur sécurité au quotidien. La rencontre entre le ministre et Subhiraj Raghoo se veut ainsi un message fort : la violence à l'encontre des agents du service public ne saurait être tolérée.