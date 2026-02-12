Ile Maurice: MLC - «La sécurité des travailleurs n'est pas négociable»

Le président du Mauritius Labour Congress (MLC), Haniff Peerun, tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des agressions contre les travailleurs des services publics - santé, transport et police - du pays. Ces actes violents constituent une menace grave pour la sécurité, la dignité et les droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs. Malgré l'existence de lois visant à sanctionner ces comportements, le MLC constate avec inquiétude leur non-application effective.

Dans de nombreux cas, les auteurs restent impunis, tandis que les victimes ne bénéficient ni de protection adéquate ni de réparation, favorisant ainsi un climat d'impunité jugé inacceptable. Face à cette situation, le MLC exige une réparation immédiate pour toutes les victimes d'agressions sur leur lieu de travail ou dans l'exercice de leurs fonctions.

Le MLC demande que des sanctions sévères et exemplaires contre les auteurs de ces actes soient prises ainsi qu'une application rigoureuse et le renforcement des lois protégeant les travailleurs. Le syndicat réclame égale- ment la création de comités de santé et de sécurité dans chaque entreprise et ministère, chargés d'identifier les risques professionnels et de mettre en place des mesures de prévention efficaces.

Par ailleurs, le MLC plaide pour l'instauration de rencontres mensuelles entre autorités, employeurs et représentants des travailleurs, afin d'améliorer le dialogue social et de garantir de meilleures conditions de travail. Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans les conventions du Bureau international du Travail, qui recommandent un dialogue social structuré et continu.

Le syndicat appelle les autorités concernées à agir sans délai. À défaut de réponses concrètes, il se réserve le droit d'entreprendre toute action syndicale nécessaire pour défendre les droits et la sécurité des travailleurs. «La sécurité des travailleurs n'est pas négociable», rappelle le syndicat, insistant sur la responsabilité collective de protéger ceux qui assurent le bon fonctionnement des services essentiels du pays.