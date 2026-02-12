Ile Maurice: Ruchi Swambar - «Les résultats du HSC ne définissent ni la valeur ni l'avenir d'un jeune»

interview

Pourquoi certains élèves ont-ils l'impression que leur avenir est compromis après ces résultats ?

Pour beaucoup d'élèves, le HSC ne représente pas uniquement un examen mais un symbole très fort. Dès le plus jeune âge, ils entendent que "tout se joue maintenant". À l'école, dans la famille et plus largement dans la société, le message transmis est souvent qu'un bon résultat ouvre toutes les portes tandis qu'un mauvais les ferme.

Psychologiquement, cela crée une vision très rigide de l'avenir. Lorsqu'un élève n'a pas les résultats espérés, il peut avoir l'impression que tous ses efforts passés ont été inutiles et que son futur est déjà limité, voire compromis par rapport aux attentes familiales et sociales.

Comment la comparaison avec les amis, les proches ou ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux affecte-t-elle leur état mental ?

La comparaison sociale devient presque inévitable après la publication des résultats et les réseaux sociaux amplifient cette dynamique. On y voit défiler des certificats, des félicitations publiques, des annonces de bourses et des photos de célébrations familiales.

Pour un élève déçu par ses résultats, cette exposition répétée peut être particulièrement douloureuse. Il ne compare plus des parcours mais des résultats figés, sans tenir compte des contextes personnels, des difficultés rencontrées ou des chemins différents. Cela peut créer un sentiment d'infériorité, nourrir une rumination constante (pourquoi eux et pas moi ?) et renforcer un profond sentiment d'isolement.

Quels sont les signes qu'un élève est émotionnellement affecté ?

Les réactions varient d'un élève à l'autre. Certains deviennent très silencieux, se replient sur eux-mêmes et évitent toute discussion liée aux résultats. D'autres manifestent leur mal-être par de l'irritabilité, de la colère ou une attitude défensive. Des troubles du sommeil, une fatigue persistante, une perte d'appétit ou un désintérêt pour des activités habituellement appréciées peuvent également apparaître.

Dans les situations plus préoccupantes, l'élève peut tenir des propos très négatifs sur lui-même, exprimer un sentiment d'inutilité ou donner l'impression d'avoir perdu tout espoir. Ces signaux doivent être pris au sérieux.

Quelles erreurs les parents commettent-ils souvent à ce moment-là ?

Avec de bonnes intentions, certains parents minimisent la douleur émotionnelle de leur enfant en utilisant des phrases comme «ce n'est pas la fin du monde» ou «tu feras mieux la prochaine fois». Ces paroles peuvent involontairement invalider ce que l'élève ressent. À l'inverse, d'autres expriment leur déception de manière trop directe, à travers des reproches, des comparaisons ou des rappels des sacrifices consentis.

Que devraient dire et éviter de dire les parents ?

Il est essentiel de commencer par reconnaître l'émotion de l'enfant, «je vois que tu es très déçu», «je comprends que tu te sentes mal»... Cela lui permet de se sentir compris et soutenu. Les parents doivent également rappeler que ces résultats ne définissent ni l'intelligence, ni la valeur, ni le potentiel d'une personne. En revanche, les comparaisons, les jugements et la pression immédiate concernant les choix futurs doivent être évités. Le moment qui suit les résultats doit être un espace de sécurité émotionnelle.

Comment offrir le soutien approprié durant cette période ?

Un soutien émotionnel, c'est être présent de manière calme et constante, écouter sans interrompre et accepter les silences. Il s'agit de permettre à l'enfant d'exprimer sa tristesse, sa colère ou sa peur, sans crainte d'être jugé. Les parents peuvent ensuite aider progressivement à élargir la vision de l'avenir en évoquant les options existantes localement : formations techniques, réorientation, études alternatives ou pauses réfléchies. L'objectif est de redonner un sentiment de possibilité et de contrôle.

Que conseilleriez-vous aux élèves qui se sentent honteux ou découragés ?

La honte et le découragement sont compréhensibles mais ne racontent pas toute la vérité sur leur valeur. Un résultat ne résume pas une personne ni son potentiel. Il est important de prendre du recul, d'éviter les comparaisons immédiates et de se donner le droit de faire une pause. De nombreux parcours réussis passent par des détours, des réorientations ou des moments de doute.

Cette période peut-elle déclencher de l'anxiété ou des pensées dangereuses ?

Oui. Chez certains jeunes déjà vulnérables, il peut y avoir une anxiété intense, des symptômes dépressifs, voire des pensées autodestructrices. Toute expression de désespoir profond, de retrait extrême ou de propos inquiétants doit conduire à une recherche d'aide immédiate. À Maurice, consulter un professionnel de santé mentale reste parfois tabou, alors qu'il s'agit d'une démarche de protection essentielle.

Quel message souhaitez-vous transmettre aux élèves et aux parents ?

Les résultats du HSC ne sont pas une fin mais une étape. Ce qui marque durablement un jeune, ce n'est pas seulement le résultat obtenu mais la manière dont il est accompagné dans ce moment de vulnérabilité. L'avenir ne se joue pas en un jour. C'est dans l'écoute, la compréhension et le soutien que se construisent la confiance et l'espoir nécessaires pour avancer.