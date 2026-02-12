Congo-Brazzaville: Au pays - Nécessité de renforcer la coopération militaire

Le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et Anciens combattants de la République démocratique du Congo (RDC), Guy Kabombo Muadiamvita, et le ministre de la Défense nationale de la République du Congo, Charles Richard Mondjo, se sont réunis le 11 février, à Brazzaville.

La réunion bilatérale s'est achevée par la signature d'un procès-verbal. Les deux parties ont salué, à travers le communiqué final des travaux, cette rencontre ministérielle qui leur a permis d'apprécier l'état de la coopération militaire bilatérale et d'examiner les perspectives de son renforcement, conformément à la vision de paix, de stabilité et de bon voisinage portée par les deux chefs d'Etat. De même, elles ont convenu de renforcer la coopération militaire bilatérale, dans le cadre des instruments de dialogue stratégique existants ; de poursuivre et de consolider les actions en cours, en mettant un accent particulier sur la formation, les échanges d'expérience ainsi que la coopération militaire et technique ; d'élargir progressivement les domaines de coopération, dans un esprit de complémentarité et d'intérêts mutuels.

« Cette visite a permis d'envisager, dans un premier temps, la résolution de beaucoup de petits malentendus, des mots déplacés pour que le chemin que nous allons tracer tous pour mobiliser surtout nos forces armées ait la meilleure santé. Elle avait pour but ou raison fondamentale, rétablir la confiance entre les deux pays, préserver la coopération militaire d'une manière concrète, ensuite renforcer le partage des renseignements et de la coopération, pas que navale, mais le patrimoine que nous partageons ensemble qui est le fleuve Congo », a déclaré le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, de la RDC, Guy Kabombo Muadiamvita.

Il a souligné au passage que les deux pays vont mettre les choses très rapidement en place, et sa délégation est venue solliciter au pays frère une solidarité particulière, compte tenu du contexte actuel que traverse la RDC. « Nous avons convenu que nos consultations doivent être institutionnalisées à tous les niveaux, au niveau des états-majors et dans toutes les structures de nos armées », a-t-il ajouté.

« Nous sommes satisfaits de votre visite ; visite au cours de laquelle, nous avons abordé les questions qui, pendant de nombreuses années, nous ont parfois préoccupés », a pour sa part indiqué le ministre de la Défense nationale du Congo, Charles Richard Mondjo. « Nous nous rencontrions en multilatérale, nous n'avons jamais eu l'occasion, nous qui avons la charge de conduire les armées qui sont sous la responsabilité des généraux, l'occasion de tout mettre sur la table et de parler ; mais nos chefs d'Etat nous ont donné cette occasion, profitons-en. Le plus long chemin commence par le premier pas, a dit le sage et le poète. Nous sommes obligés de faire le premier pas. Continuons donc, allons de l'avant, nous avons toutes les conditions devant nous (...) », a-t-il conclu.