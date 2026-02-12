Congo-Brazzaville: Fonction publique - Les administrations publiques appelées à tenir leurs CAP courant 2026

Dans la perspective de garantir l'efficacité de la retraite automatique pour compter de janvier 2027, le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Christian Aboké-Ndza, a appelé, le 11 février à Brazzaville, les administrations publiques à tenir courant 2026 leurs Commissions administratives paritaires (CAP) respectives.

S'exprimant à l'occasion de l'ouverture des travaux de la première CAP du ministère en charge de la Fonction publique, Christian Aboké-Ndza a rappelé que les CAP ont été instituées afin d'évaluer la performance des agents civils de l'Etat dans leur travail et de les encourager à en être plus performants au travers des meilleures perspectives de carrières qui s'offrent à eux. Elles traduisent, d'après lui, la volonté inébranlable du gouvernement à améliorer les conditions de vie de ces agents.

En effet, le décret n°2025-15 du 12 février 2025 fixant les conditions et les modalités d'avancement des fonctionnaires renforce les missions de la CAP, notamment concernant l'examen des questions relatives à leur carrière, aux conditions de travail, à la sécurité sociale, à la santé et à la sécurité au travail.

La gestion des carrières administratives répond ainsi, a poursuivi le directeur de cabinet, à la volonté d'assurer à tous les agents civils de l'Etat de meilleures perspectives, compatibles à la nécessité de la bonne gouvernance au service du public. Ainsi, la carrière d'un agent civil de l'Etat doit se réaliser par une progression continue dans la hiérarchie de son corps ou de son cadre d'emploi, selon le rythme prévu par le statut général de la Fonction publique ou par les statuts particuliers.

« Le retard constaté dans les avancements des agents civils de l'Etat est dû, pour l'essentiel, à l'irrégularité dans la tenue des CAP par les différentes administrations. Cela a pour conséquence l'impossibilité de rendre automatique le droit d'accès à la sécurité sociale pour ceux des agents civils de l'Etat ayant fait valoir leurs droits à la retraite », a expliqué Christian Aboké-Ndza.

Selon lui, l'opérationnalisation prochaine du Système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat (Sighré) visant la gestion automatique de la carrière des agents civils , est une condition sine qua non de la retraite automatique.

Plus de 1600 dossiers examinés

La CAP du ministère en charge de la Fonction publique, au titre de l'année 2026, porte sur l'examen et le traitement de plus de 1600 dossiers, toutes catégories confondues, notamment en matière de promotion, d'avancement, de reclassement, de reconstruction de carrière, de révision des situations administratives. Parmi ce lot, il y a 1100 dossiers de promotions et 400 autres de toute nature confondue. « A vous membres de cette CAP, je vous invite à vous mettre résolument au travail avec professionnalisme, transparence et rigueur, afin d'aboutir à des résultats probants attendus par tous.

Les nouvelles situations administratives des agents de notre ministère seront intégrées dans le Sighré et constitueront le point de départ de la gestion automatique de la carrière des agents civils de l'Etat à travers cet instrument », a conclu Christian Aboké-Ndza. Il a assuré qu'à terme, c'est l'ensemble du personnel évoluant au sein de ce ministère qui sera avancé.

Présidente de cette CAP, la directrice générale de la Fonction publique, Joséphine Bamandouki Olingou Pourou, est revenue sur les grands défis à relever sur la gestion des ressources humaines de l'Etat. D'après elle, les managers et les responsables des ressources humaines ne tiennent pas aujourd'hui seulement compte des résultats de leurs structures en matière financière. Ils cherchent aussi à mettre l'accent sur le capital humain dont les performances dépendent, entre autres, de la bonne gestion de leur carrière.

« C'est dans ce sillage que le cadre juridique de notre fonction publique reconnaît au profit des agents un certain nombre des droits dont le droit à l'avancement d'échelon...Si j'ai l'habitude de présider les travaux des CAP des autres administrations, cette session revêt un caractère particulier parce qu'elle est la toute première qui se tient dans notre département ministériel. Elle marque un tournant décisif dans la gestion de la carrière de nos agents, mais aussi un déclic, une invite aux autres administrations d'organiser leurs CAP pour garantir à leurs agents une évolution normale de leur carrière administrative », a-t-elle rappelé.