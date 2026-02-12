Afrique: Coopération - La BAD s'imprègne des priorités du Congo pour les cinq prochaines années

12 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

« Nous avons parlé des priorités du Congo pour les cinq prochaines années. J'ai réitéré l'appui total du groupe de la BAD et de tous ses partenaires pour accompagner le pays dans la mise en oeuvre de ses programmes de développement et de ses priorités dans divers secteurs », a fait savoir le président de la Banque africaine de développement (BAD), Sidi Ould Tah, au sortir de son entrevue avec le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 11 février à Brazzaville.

Les deux personnalités ont fait, par ailleurs, le point sur l'état d'avancement des projets financés par BAD en définissant les perspectives de nouveaux appuis financiers.

Il convient de souligner qu'en mai prochain, Brazzaville abritera les assemblées annuelles de la BAD. « Les 81 gouverneurs de la BAD mais aussi tous les partenaires de l'Afrique et tout l'écosystème financier du continent seront dans la capitale congolaise », a indiqué Sidi Ould Tah.

