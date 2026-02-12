Congo-Brazzaville: Partenariat Ecoles-Entreprises - AGL Congo et sa filiale signent une convention avec Ucac-Icam

En vue d'un accompagnement des jeunes talents à la formation qualifiante offrant des opportunités d'insertion professionnelle, Africa Global Logistics (AGL) Congo et sa filiale, Congo Terminal, ont signé une convention de partenariat avec Ucac-Icam, un institut spécialisé dans la formation des ingénieurs généralistes, en informatique et des procédés.

Le partenariat Ecole-Entreprise vise à renforcer les compétences locales en offrant aux étudiants et apprentis une expérience pratique en entreprise. Il va permettre aux jeunes talents de développer leurs compétences dans un environnement professionnel concret en conciliant les enseignements théoriques avec les contraintes pratiques de terrain.

« Nous sommes engagés à délivrer une formation académique de qualité à nos jeunes qui doivent être prêts à contribuer à la croissance économique et à relever les défis du marché africain. Le partenariat conclu ce jour avec Congo Terminal et Africa Global Logistics Congo répond à cet objectif », a déclaré Hautrand Miantoudila, directeur délégué Ucac-Icam.

Fort de l'excellence de son outil pour accompagner la formation des jeunes et faciliter leur employabilité, le directeur général de Congo Terminal, Antony Samzun, a justifié cette convention comme une anticipation aux besoins de sa structure. Car, a-t-il précisé, « La mise en exploitation de la nouvelle plateforme portuaire actuellement en construction au Môle Est va nécessiter des compétences que nous pourrons disposer dans ce vivier de talents prometteurs ».

Pour les responsables d'AGL Congo et de Congo Terminal, la formalisation des partenariats avec les écoles supérieures va contribuer durablement à la montée en compétences des jeunes dans le pays. Une volonté qui s'inscrit dans la vision du groupe AGL qui entend réaffirmer sa détermination d'être un acteur au coeur des transformations de l'Afrique, avec un impact positif et durable, au service de la jeunesse, des territoires et des communautés africaines.

Mediterranean Shipping Company, compagnie maritime et logistique de premier plan, est présente au Congo dans le transport et la logistique, à travers AGL qui emploie 1500 collaborateurs dans ses filiales portuaires et logistiques.

Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l'entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l'ISO 4500. AGL s'investit dans l'amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d'actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l'éducation, de la réinsertion sociale, de la préservation de l'environnement et de l'accompagnement humanitaire.