Congo-Brazzaville: Coopération - Le Japon consolide ses actions en faveur du bien-être de la population congolaise

Une délégation de l'ambassade du Japon au Congo, conduite par son chargé d'affaires, Maekawa Hidenobu, a effectué, du 10 au 11 février à Brazzaville, une tournée de presse. Une occasion ayant permis aux professionnels des médias de découvrir l'impact de l'aide japonaise au Congo, à travers des projets allant de l'infrastructure scolaire à la santé publique en passant par le développement agricole.

La tournée a permis aux professionnels des médias de visiter, tour à tour, des infrastructures construites et financées entièrement par le Japon, via le programme d'Aide non-remboursable aux micro-projets locaux (APL). Ce programme accompagne des projets d'association à but non lucratif visant le développement et l'amélioration de la sécurité humaine, en soutenant des initiatives au bénéfice de la population locale. On peut citer le bâtiment du collège construit au complexe scolaire Père Pierre Desportes, à Moussosso, dans le huitième arrondissement de Brazzaville, et de l'Institut de technique agricole, dans l'arrondissement 1 Makélékélé.

Dans ce même élan de coopération, la mission japonaise a signé, le 11 février, un contrat de don avec la révérende soeur Marie Laure Scholastique Milandou, économe de la congrégation et responsable du centre de santé de Mfilou, en vue de la mise en oeuvre du Projet de fourniture d'équipements médicaux au Centre médico-social d'Inoni Plateau, dans le district de Ngabé.

Financé à hauteur 36 millions F CFA, dans le cadre de l'aide non remboursable du Japon aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, ce projet va permettre d'acquérir trente-huit équipements médicaux essentiels qui renforceront significativement les capacités opérationnelles du Centre médico-social d'Inoni.

« Grâce à ce projet, ce centre pourra offrir, au-delà des premiers soins, des consultations médicales générales, des services de maternité, des accouchements sécurisés ainsi que des hospitalisations de base, lui permettant ainsi de remplir pleinement ses missions en tant qu'établissement de soins de référence dans le département », a indiqué Maekawa Hidenobu.

Il a souligné qu'environ 5 400 habitants d'Inoni Plateau, en particulier les femmes enceintes et les nouveau-nés, bénéficieront directement d'un accès renforcé à des services médicaux appropriés, au regard de ce que la santé constitue le fondement de la sécurité humaine et du développement d'une nation.

« L'accès à des services de santé de qualité permet non seulement de réduire la mortalité et la morbidité, mais aussi de lutter contre la pauvreté et d'assurer un avenir plus stable aux générations futures », a précisé le chargé d'affaires.

La tournée du diplomate japonais s'est achevée par la visite de la cantine scolaire à l'école primaire de Kintélé Fleuve, soutenue par la coopération japonaise avec l'appui technique du Programme alimentaire mondial.

Au terme de son séjour à Brazzaville, Maekawa Hidenobu a rappelé l'importance de ces rencontres qui, selon lui, permettent de renforcer les liens bilatéraux entre le Congo et le Japon, en cohérence avec les priorités du Plan national de développement 2022-2026, mais aussi de vérifier que les équipements sont utilisés à bon escient.

Par la même occasion, il a réitéré l'engagement du gouvernement japonais de continuer à soutenir les efforts du gouvernement congolais dans le renforcement des infrastructures sanitaires et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base.