Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour l'installation d'un Tribunal pénal international au pays

Le credo de la plate-forme politique Le Congo d'Abord est que les auteurs d'actes contraires à la loi ne doivent pas rester impunis.

Son coordonnateur, Toussaint Alonga, l'a rappelé lors de la présentation officielle de ce regroupement politique, ce jeudi 12 février à Kinshasa.

Cet acteur politique insiste sur l'installation d'un Tribunal pénal international en RDC afin de juger les auteurs des crimes commis depuis 30 ans dans le pays.

La Coalition Le Congo d'Abord affirme vouloir promouvoir l'éveil de conscience à travers des valeurs telles que la culture du bien, du vrai, de la justice et de la bonne gouvernance.

Cette plate-forme politique dit vouloir également raviver le combat des idées et la force des propositions, dans l'intérêt de la RDC.

Son coordonnateur national, Toussaint Alonga explique en outre que sa démarche politique repose sur la demande d'installation d'un Tribunal pénal international en RDC, chargé de juger tous les crimes commis sur le territoire national depuis plusieurs décennies.

Il a également indiqué que l'objectif est de mettre fin à la spirale de violence et au cycle infernal qui, selon lui, marque la vie politique en RDC : élections, contestations, rébellions, dialogues, puis gouvernements d'union nationale.

Pour Toussaint Alonga, l'ouverture du Chef de l'État au dialogue inclusif s'inscrit dans la continuité des efforts de paix déjà entrepris par le gouvernement, afin de parvenir à un consensus sur les réformes nécessaires en matière de gouvernance.

Il a ajouté que le dialogue inclusif permet de rétablir la cohésion nationale rompue et consolide l'unité nationale.

« La cohésion nationale et l'unité nationale sécurisent le partenariat stratégique entre la RDC et les USA. Le dialogue inclusif étant une démarche politique extraconstitutionnelle, celui-ci ne peut se faire que par consensus entre les acteurs pour arriver à une solution », a poursuivi le coordonnateur de la plate-forme Le Congo d'Abord.