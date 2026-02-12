Congo-Kinshasa: L'ACEDH salue l'augmentation de la capacité énergétique fournie par Virunga Énergie

L'Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme (ACEDH) a salué l'augmentation de la capacité énergétique fournie par le Parc national des Virunga. Dans un communiqué publié mardi 10 février, l'organisation environnementale a réagi à la mise en service du premier générateur de la centrale de Virunga Énergie à Rwanguba.

La société injecte désormais 15 mégawatts supplémentaires dans le réseau électrique desservant la ville de Goma et ses environs, portant à plus de 20 mégawatts l'énergie produite par le Parc dans la région.

Le secrétaire exécutif de l'ACEDH, Olivier Ndoole, estime que cette avancée démontre qu'il est possible de « tirer profit du Parc des Virunga sans le détruire », tout en appelant à sa préservation « pour l'intérêt commun ».

« Le développement des initiatives énergétiques portées par Virunga est à encourager, surtout dans un contexte sécuritaire et politique fragile. L'accès à l'électricité est essentiel pour tous et constitue un pilier du développement de la RDC », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mise en service de ces 15 mégawatts, sur les 42 mégawatts que la centrale de Rwanguba doit produire à terme, s'ajoute aux 13,1 mégawatts de Matebe et aux 14 mégawatts d'Ivingu.

Pour l'ACEDH, cette initiative prouve qu'il est possible de développer des modèles énergétiques décentralisés, reliant conservation de la forêt et développement, en faveur de la justice climatique et de l'indépendance énergétique en RDC.