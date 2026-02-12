Congo-Kinshasa: L'autorité morale du parti MPASA, Dodo Lutombo, porté disparu à Kinshasa

Dans un communiqué parvenu jeudi 12 février à Radio Okapi, le Mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine (MPASA) déplore la disparition à Kinshasa de son autorité morale, Dodo Lutombo Issanda.

« Depuis plus de trois jours, nous ne savons plus où il se trouve et tous ses contacts sont injoignables », a indiqué le secrétaire général du parti, Jean-Louis Kwanzwa.

Il explique que le MPASA en appelle au Chef de l'État, garant de la sécurité de tous les Congolais, à activer tous les mécanismes nécessaires pour retrouver son autorité morale ainsi que sa famille.

Jean-Louis Kwanzwa demande également que cessent les menaces et intimidations visant Dodo Lutombo Issanda et ses proches .

Selon ce communiqué du parti, membre de l'Union sacrée, tout a commencé le 26 août 2025, lorsque son autorité morale était descendue d'un avion en provenance de Bruxelles avec son épouse et ses enfants, avant d'être interpellée par les services de sécurité.

La même source rapporte que Dodo Lutombo Issanda avait été faussement accusé d'avoir pris part au conclave du parti Ensemble pour la République au mois d'août 2025 dans la capitale belge.

Relâché le 10 octobre 2025, poursuit le MPASA, Dodo Lutombo Issanda n'était plus libre de ses mouvements et avait été contraint de vivre en clandestinité sans donner de sesz nouvelles.

En mars 2023, le parti MPASA avait appelé les Congolais à soutenir la RDC en guerre contre le M23.