Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Mazembe alerte sur les conséquences des reports de matchs

Dans un message publié mercredi 11 février sur ses réseaux sociaux, le TP Mazembe de Lubumbashi dénonce une série de reports de matchs qui perturbent profondément le déroulement de la compétition.

Selon les dirigeants du club lushois, ces changements répétés provoquent un bouleversement total du calendrier sportif.

Le TP Mazembe cite notamment le match face au Cercle Sportif Don Bosco, plusieurs fois reprogrammé avant d'être finalement renvoyé à une date ultérieure.

Même constat pour le déplacement prévu à Kolwezi contre le FC Blessing, initialement fixé au 13 février et également reporté.

Une situation qui alimente les inquiétudes du côté des Corbeaux lushois quant à la stabilité et à la gestion du championnat.

Officiellement, la Commission de gestion de la LINAFOOT a suspendu ses matchs à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion stratégique tenue lundi 9 février entre le ministre des Sports, le Secrétariat général aux Sports, les gestionnaires des stades, la FECOFA ainsi que la Commission de gestion de la LINAFOOT.

Cette mesure intervient au lendemain de la fermeture du stade Tata Raphaël par le ministre de tutelle. Les parties concernées dénoncent des épisodes répétés de vandalisme visant les infrastructures sportives de l'État.