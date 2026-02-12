Congo-Kinshasa: Les FARDC mènent une opération de ratissage à Bule pour écarter toute menace de la milice CRP

12 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont lancé, mardi 10 février, une opération de ratissage dans la zone de Bule et cinq villages voisins du territoire de Djugu. Cette opération vise à écarter toute menace de la milice CRP contre la population civile.

Selon des sources sécuritaires, le bilan provisoire fait état de deux morts et cinq blessés. L'armée congolaise bénéficie de l'appui des Casques bleus de la MONUSCO.

Depuis la reprise du centre commercial de Bule par les FARDC dimanche, les miliciens de la CRP multiplient les tentatives pour réinvestir l'agglomération. Mardi matin, l'armée a tiré des obus pour déloger des combattants retranchés à la périphérie de Bule.

Dans l'après-midi, un autre groupe a été repoussé vers Tsukpa et Sapali, deux localités voisines. Les opérations se sont poursuivies jusque dans la nuit, en direction de Djaimbu et Kaa. Deux civils, dont une fillette, ont été tués et trois hommes blessés lors des affrontements. Les blessés ont été transférés à l'hôpital de Fataki.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La MONUSCO a renforcé ses patrouilles autour de Bule pour protéger les civils. Mercredi, ses Casques bleus ont tiré plus de 40 obus pour repousser des miliciens vers Kassali, après que ces derniers ont ouvert le feu sur les soldats onusiens.

Malgré ces opérations, des mouvements suspects de la milice sont encore signalés dans la zone.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.