Congo-Kinshasa: Les FARDC mènent une opération de ratissage à Bule pour écarter toute menace de la milice CRP

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont lancé, mardi 10 février, une opération de ratissage dans la zone de Bule et cinq villages voisins du territoire de Djugu. Cette opération vise à écarter toute menace de la milice CRP contre la population civile.

Selon des sources sécuritaires, le bilan provisoire fait état de deux morts et cinq blessés. L'armée congolaise bénéficie de l'appui des Casques bleus de la MONUSCO.

Depuis la reprise du centre commercial de Bule par les FARDC dimanche, les miliciens de la CRP multiplient les tentatives pour réinvestir l'agglomération. Mardi matin, l'armée a tiré des obus pour déloger des combattants retranchés à la périphérie de Bule.

Dans l'après-midi, un autre groupe a été repoussé vers Tsukpa et Sapali, deux localités voisines. Les opérations se sont poursuivies jusque dans la nuit, en direction de Djaimbu et Kaa. Deux civils, dont une fillette, ont été tués et trois hommes blessés lors des affrontements. Les blessés ont été transférés à l'hôpital de Fataki.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La MONUSCO a renforcé ses patrouilles autour de Bule pour protéger les civils. Mercredi, ses Casques bleus ont tiré plus de 40 obus pour repousser des miliciens vers Kassali, après que ces derniers ont ouvert le feu sur les soldats onusiens.

Malgré ces opérations, des mouvements suspects de la milice sont encore signalés dans la zone.