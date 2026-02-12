Angola: Le pays propose l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le M23 au 18 février prochain

La République d'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement M23, à partir de 12 heures le 18 février prochain. L'annonce a été faite jeudi 11 février par la Présidence angolaise, en attendant une confirmation publique d'acceptation de cette date par les parties concernées.

Cette initiative fait suite à la rencontre tenue lundi à Luanda entre le président angolais João Lourenço, son homologue togolais Faure Gnassingbé, le président congolais Félix Tshisekedi et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo.

La Présidence angolaise précise que cette proposition a été formulée après consultation des parties impliquées.

Elle ajoute : « Concernant le début de la phase préparatoire du dialogue inter congolais qui se déroule à Luanda, nous l'annoncerons en temps voulu ».