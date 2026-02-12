Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: Éliminatoires Mondial U20 - Les Léopards dames à Lubumbashi pour une revanche face à la Côte d'Ivoire

12 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards dames, football U20, de la RDC séjournent à Lubumbashi depuis mercredi 11 février 2026.

Les fauves ont rejoint la capitale du cuivre 24 heures après leur retour à Kinshasa en provenance d'Abidjan.

Les Congolaises y affronteront les Ivoriennes dans le cadre du match retour du troisième et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20, prévue en Pologne en 2026.

Cette rencontre retour est programmée pour le samedi 14 février au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi.

Lors du match aller, la RDC s'était inclinée 0-2 face à la Côte d'Ivoire. Les Congolaises joueront à Lubumbashi, aucun stade de Kinshasa n'étant homologué par la CAF.

