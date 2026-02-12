Togo: Un nouvel élan pour l'État de droit

12 Février 2026
Togonews (Lomé)

Réunis du 9 au 11 février à Nadi, aux Fidji, les ministres de la Justice des pays membres du Commonwealth ont conclu leurs travaux par l'adoption d'engagements visant à renforcer l'État de droit face aux pressions démocratiques, économiques et climatiques.

Au coeur des discussions figure la Déclaration de Nadi, par laquelle les États s'engagent à revitaliser la démocratie en consolidant l'État de droit, en protégeant les droits humains et en facilitant la participation citoyenne aux décisions publiques. Les ministres ont également promis de lutter contre la désinformation, y compris les ingérences étrangères, et d'améliorer l'accès à la justice pour les groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap.

Face aux effets du changement climatique, les participants ont réaffirmé le principe selon lequel les États doivent conserver leurs droits maritimes, même en cas de modification des côtes liée à la montée des eaux.

La secrétaire générale du Commonwealth, Shirley Botchwey, a souligné l'urgence de défendre collectivement l'État de droit, alors que celui-ci connaît un recul à l'échelle mondiale.

Le Togo est membre du Commonwealth depuis 2022.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.