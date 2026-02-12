Cote d'Ivoire: Remblayage illégal - Amadou Koné en mission de contrôle

Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a conduit le mercredi 11 février 2026, une mission de contrôle sur le domaine lagunaire afin de constater l'ampleur des sites de remblayage illégal recensés ces derniers mois. Il était accompagné du ministre délégué en charge des Affaires maritimes, Dr Célestin Serey Doh.

Cette visite lagunaire s'inscrit dans le cadre des actions engagées par le gouvernement pour préserver le domaine public maritime et lagunaire, de plus en plus menacé par des occupations anarchiques et des travaux de remblayage réalisés sans autorisation préalable.

À bord d'une embarcation de service, la délégation ministérielle a parcouru plusieurs zones identifiées comme sensibles, où des terres et des gravats sont déversés afin de gagner illégalement du terrain sur l'eau.

Les ministres ont notamment constaté la réduction progressive des plans d'eau, la dégradation des écosystèmes, les risques accrus d'inondations liés à l'obstruction des voies naturelles d'écoulement, ainsi que les menaces pesant sur la navigation lagunaire. Au terme de la visite, une séance d'échanges s'est tenue avec les chefferies villageoises de M'Pouto et d'Abatta.

Le ministre Amadou Koné a rappelé que le remblayage est suspendu depuis 2023 par l'État ivoirien et que le décret de 2019 encadre strictement les conditions dans lesquelles il peut être autorisé, excluant toute exploitation à but lucratif. « Le domaine lagunaire est un patrimoine national. Il ne peut être occupé ni modifié en dehors du cadre légal », a-t-il souligné, réaffirmant la volonté du gouvernement de renforcer la surveillance du plan d'eau et invitant les chefs à dénoncer toute activité suspecte.

Les autorités coutumières ont, pour leur part, pris l'engagement de veiller au respect strict de la réglementation et d'accompagner l'État dans sa politique de développement, dans le respect des règles d'urbanisme.

Cette opération intervient alors que le remblayage illégal continue d'avoir des conséquences préoccupantes sur l'ensemble de l'écosystème lagunaire.