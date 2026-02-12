Afrique: Transport aérien - Emirates ouvre sa 5e boutique africaine au coeur du Plateau

La compagnie aérienne Emirates a inauguré, ce mardi 10 février, sa nouvelle agence baptisée "Emirates World Store", située à l'immeuble Plaza Tower au Plateau. Cette ouverture marque à la fois une innovation dans l'expérience client et la célébration des vingt années d'activités de la compagnie à Abidjan.

Présent lors de la cérémonie, Rashid Alardha, Vice-Président des Opérations commerciales pour l'Afrique subsaharienne, a présenté ce concept comme une matérialisation de la promesse « Fly Better ». « Aujourd'hui, nous renforçons cet engagement avec l'ouverture de l'Emirates World Store à Abidjan. Notre stratégie de boutique repensée donne vie à notre promesse en offrant un avant-goût de l'hospitalité d'Emirates, ici même, au sol », a-t-il déclaré. Cinquième boutique de ce type en Afrique et dixième au monde, l'Emirates World Store d'Abidjan propose une immersion technologique inédite.

Les visiteurs peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé grâce à des conseillers experts, découvrir une reproduction du célèbre Onboard Lounge de l'A380, ou encore tester les sièges de la Business Class dans un espace interactif conçu pour faire vivre l გამოცდილus'expérience à bord avant même le départ. « Chaque point de contact de cette boutique a été pensé pour enrichir le parcours de nos clients », a souligné Rashid Alardha, évoquant un environnement type lounge, une technologie intelligente d'inspiration des destinations et un service renforcé.

Deux décennies de partenariat stratégique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Février 2026 marque également les vingt ans de présence d'Emirates en Côte d'Ivoire. Depuis 2004, la compagnie s'est imposée comme un acteur majeur de la connectivité aérienne, reliant Abidjan aux grandes plateformes internationales et contribuant au développement du tourisme et du commerce. Représentant le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, le chef de Cabinet Dioman Coné a salué « deux décennies de partenariat solide et fructueux, fondé sur la confiance mutuelle et le respect ».

Il a rappelé que cette coopération s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara de faire d'Abidjan un hub stratégique en Afrique de l'Ouest, notamment à travers les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La présence de S.E. Ali Al Nuaimi, Ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, et de S.E. Saad Al Qathami, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, a conféré à l'événement une dimension diplomatique notable. Pour Rashid Alardha, qui supervise 13 pays dans la région, l'ouverture de cette boutique confirme que la Côte d'Ivoire demeure une priorité stratégique pour Emirates. De son côté, le gouvernement ivoirien a réaffirmé sa disponibilité à approfondir la coopération aérienne et à explorer de nouvelles opportunités de développement.

En s'installant au coeur du quartier d'affaires du Plateau, Emirates affirme ainsi son ambition de rapprocher son offre premium des voyageurs ivoiriens tout en redéfinissant les standards dans le secteur aérien en Afrique de l'Ouest.