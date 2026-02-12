Cote d'Ivoire: Randonnée au Banco - Une entreprise célèbre son personnel

Universelle Industries, une entreprise du groupe Yeshi, a organisé la deuxième édition de sa randonnée à la forêt du Banco, dans une ambiance mêlant sport, convivialité et annonces stratégiques.

Organisée par le Comité santé, sécurité au travail, cette activité s'inscrit dans une démarche globale visant à promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs, tout en renforçant la cohésion des équipes après une année 2025 marquée par de bons résultats économiques.

Présent à cette rencontre, le président-directeur général de Yeshi Group, Abdoul Beydoun, a félicité l'ensemble du personnel pour sa contribution à la consolidation de la position de l'entreprise sur le marché. Il a souligné que la rigueur, la discipline et l'engagement collectif demeurent les piliers de la croissance du groupe.

Moment fort de la cérémonie, l'annonce de projets industriels d'envergure, prévus pour 2027, a retenu l'attention. Il s'agit notamment de la création de l'Aciérie Côte d'Ivoire sidérurgie (Cis) et d'une unité de ciment vert innovant, reposant sur la technologie de l'argile calcinée.

La présence du top management de Yeshi Group, dont le directeur général Yohannes Mekbébé et plusieurs directeurs stratégiques, a conféré à l'événement une portée institutionnelle forte.

La remise de distinctions aux employés méritants et les animations artistiques ont clos cette journée placée sous le signe de la performance durable.