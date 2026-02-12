Cote d'Ivoire: Incendie à Port-Bouët - Une maison entièrement ravagée par les flammes

Un incendie s'est déclaré le mercredi 11 février 2026, dans la cour du nommé Diaby Mamadou, résident à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët.

Selon les premières informations, le feu s'est déclenché à la suite d'un court-circuit, alors que le père de famille était déjà en route pour son lieu de travail, laissant derrière lui son épouse et ses six enfants.

Informé par son fils de la situation, le père a aussitôt rebroussé chemin et s'est rendu au commissariat du 24e arrondissement pour demander que les secouristes soient contactés, ce qui avait déjà été fait.

Alertés, les sapeurs-pompiers militaires se sont immédiatement rendus sur les lieux. Ils sont parvenus à maîtriser l'incendie, évitant ainsi qu'il ne se propage chez les voisins. Cependant, la demeure de la victime est entièrement partie en fumée, ne laissant aucune chance aux documents importants ni aux vêtements. De la chambre au salon, en passant par la salle de bain, tout a été consumé par les flammes.

La famille a toutefois pu bénéficier d'un toit pour dormir, ainsi que de vêtements et de nourriture, grâce à la solidarité du voisinage. « Je dis merci à chacun, aux sapeurs-pompiers qui ont été très prompts, ainsi qu'aux voisins pour leur soutien », a témoigné le chef de famille.

Selon ses dires, des personnes qu'il ne connaît pas sont venues à son aide. « J'espère que les autorités pourront nous aider parce que nous avons tout perdu. Même les enfants n'ont plus de documents ni d'habits pour se rendre à l'école », a-t-il déclaré.

Notons qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine.