Cote d'Ivoire: Conduite sans permis - L'influenceuse Maabio convoquée à la Préfecture de police

Le secrétariat permanent de la Commission de suspension et de retrait du permis de conduire a procédé à l'interpellation et à l'audition de l'influenceuse Yeelen Virginie Kouamé dite Maabio, le mercredi 11 février 2026. Cette interpellation fait suite à la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant l'influenceuse au volant d'un véhicule.

Cette situation est intervenue à la suite de plusieurs signalements de citoyens dénonçant une conduite jugée imprudente et une violation des règles de sécurité routière. À l'issue de son audition, il a été formellement établi que l'intéressée ne détient pas de permis de conduire.

Selon les autorités, cette infraction constitue une violation grave des dispositions du Code de la route en vigueur. La situation est d'autant plus aggravée que les faits ont été mis en scène et diffusés publiquement sur les réseaux sociaux.

Au regard de la nature délictuelle des faits, le dossier a été immédiatement transféré à la Préfecture de police d'Abidjan, où l'influenceuse doit être entendue ce jeudi 12 février 2026, à 11 heures.

Les autorités réaffirment, à travers cette procédure, leur détermination à lutter contre toute forme d'incivisme routier et rappellent que nul n'est au-dessus de la loi, quel que soit son statut ou sa notoriété.