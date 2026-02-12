Cote d'Ivoire: Conduite sans permis - L'influenceuse Maabio convoquée à la Préfecture de police

12 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Le secrétariat permanent de la Commission de suspension et de retrait du permis de conduire a procédé à l'interpellation et à l'audition de l'influenceuse Yeelen Virginie Kouamé dite Maabio, le mercredi 11 février 2026. Cette interpellation fait suite à la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant l'influenceuse au volant d'un véhicule.

Cette situation est intervenue à la suite de plusieurs signalements de citoyens dénonçant une conduite jugée imprudente et une violation des règles de sécurité routière. À l'issue de son audition, il a été formellement établi que l'intéressée ne détient pas de permis de conduire.

Selon les autorités, cette infraction constitue une violation grave des dispositions du Code de la route en vigueur. La situation est d'autant plus aggravée que les faits ont été mis en scène et diffusés publiquement sur les réseaux sociaux.

Au regard de la nature délictuelle des faits, le dossier a été immédiatement transféré à la Préfecture de police d'Abidjan, où l'influenceuse doit être entendue ce jeudi 12 février 2026, à 11 heures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités réaffirment, à travers cette procédure, leur détermination à lutter contre toute forme d'incivisme routier et rappellent que nul n'est au-dessus de la loi, quel que soit son statut ou sa notoriété.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.