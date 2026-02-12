Afrique: Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA appelle à un renforcement de la lutte antiterroriste et à un processus politique inclusif au Soudan

Addis-Abeba — En marge de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA (CPSA), dont l'Éthiopie est membre, s'est réuni pour examiner les principaux défis sécuritaires du continent.

Lors de cette session, les membres ont longuement débattu de la situation en Afrique, en particulier de l'évolution de la sécurité en Somalie et au Soudan.

S'exprimant devant le Conseil, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a rappelé que le groupe terroriste Al-Shabaab demeure une menace majeure pour la paix et la stabilité en Somalie.

Il a souligné les sacrifices importants consentis par l'Éthiopie et les autres pays contributeurs de troupes pour soutenir la sécurité régionale, insistant sur la nécessité de maintenir et de renforcer les efforts antiterroristes afin de préserver les acquis obtenus avec difficulté.

Le ministre Gedion a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à soutenir toutes les initiatives régionales et continentales visant à combattre le terrorisme et à consolider la stabilité.

Concernant le Soudan, il a insisté sur l'urgence de mettre en place un processus politique inclusif impliquant toutes les parties prenantes. Il a rappelé qu'un dialogue participatif et global est essentiel pour instaurer une paix durable dans le pays.

La réunion a réaffirmé l'engagement du CPSA face aux défis sécuritaires persistants et émergents et a souligné la détermination de l'Union africaine à promouvoir la paix, la stabilité et des solutions politiques efficaces à l'échelle du continent.