39e Sommet de l'Union africaine - Avec ses Quatre points cardinaux, la Banque africaine de développement compte accélérer l'Agenda 2063

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Ould Tah, conduira une délégation de l'institution au 39e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvrira cette semaine à Addis-Abeba. Ce Sommet revêt une importance particulière, marquant la première participation de Dr Ould Tah à une session de l'Union africaine depuis son entrée en fonction le 1er septembre 2025, comme président de la première institution financière du continent.

Arrivant avec un mandat clair d'engagement et de partenariat, le président réaffirmera à cette occasion, le soutien indéfectible de son institution aux priorités africaines, la positionnant comme le principal moteur de la transformation structurelle du continent.

Lors du Sommet, le président de la Banque présentera la vision stratégique des « Quatre points cardinaux » de l'institution, conçue pour combler le déficit de financement de l'Afrique, garantir la souveraineté financière, tirer parti du dividende démographique et bâtir des infrastructures résilientes grâce à la transformation locale des ressources naturelles.

Ancrée dans la vision des Quatre points cardinaux, la Nouvelle architecture financière africaine de la Banque (NAFA), constitue un cadre visant à mobiliser des ressources financières à grande échelle afin de répondre aux besoins croissants de développement de l'Afrique et de combler le déficit de financement qui freine son progrès socioéconomique.

Sous cette impulsion, le Groupe de la Banque a enregistré des avancées majeures, notamment la reconstitution historique des ressources du Fonds africain de développement (FAD), le guichet concessionnel du Groupe de la Banque au service des pays africains les plus vulnérables. La réunion de reconstitution du FAD-17 a permis de mobiliser 11 milliards de dollars de dons, avec la participation de 24 pays africains, dont 19 pour la première fois.

Le président Ould Tah interviendra le deuxième jour à la séance plénière des chefs d'État et de gouvernement. Il y présentera la vision du Groupe, notamment les Quatre points cardinaux, alignés à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

En marge des séances plénières, le président tiendra une série de réunions bilatérales de haut niveau avec des dirigeants du continent et des partenaires internationaux afin de renforcer la coopération stratégique.

Le Groupe de la Banque, en coordination avec l'Union africaine et ses partenaires, participera à plusieurs événements à fort impact visant à répondre aux défis les plus urgents du continent. Il s'agit notamment :

de la présentation de la 10e édition de l'Indice africain d'ouverture des visas,

de la réunion ministérielle et des chefs d'État avec les CDC Afrique sur le financement de la santé,

du 2e Sommet Italie-Afrique, qui fera le point sur les progrès du Plan Mattei pour l'Afrique lancé par l'Italie en janvier 2024,

du dîner annuel des Leaders africains pour la nutrition (ALN). Organisée en partenariat avec l'Union africaine et Nutrition International, cette rencontre stratégique vise à souligner l'importance de la nutrition pour la petite enfance.

De la mobilisation record de ressources à la vision des Quatre points cardinaux, suivez la participation de la Banque au Sommet de l'Union africaine sur nos réseaux sociaux et découvrez la manière dont le Groupe de la Banque transforme l'ambition en action.