Maroc: Stupéfaction d'ex-élèves de «Monsieur Jacques», Français accusé de viols et agressions sur 89 mineurs dans 9 pays

Le parquet de Grenoble a lancé le 10 février 2026 un appel à témoins concernant Jacques Leveugle, 79 ans, accusé de viols et agressions sexuelles aggravés sur 89 mineurs dans plusieurs pays entre 1967 et 2022, mais aussi du meurtre de sa mère et de sa tante. Au Maroc, où ce Français a vécu, certains de ses anciens élèves se sont confiés au micro de RFI.

L'affaire est hors-norme : au moins 89 victimes recensées de viols et d'agressions sexuelles, sur les cinq continents, dans neuf pays différents et un seul auteur aujourd'hui en détention dans la région de Grenoble, en France, qui a reconnu les faits.

Il s'agit d'un septuagénaire français, Jacques Leveugle, qui pendant six décennies, a abusé de jeunes garçons partout où il s'était installé pour exercer, sans diplôme, comme enseignant ou éducateur, en France, en Suisse, en Allemagne notamment, mais aussi en Afrique, au Niger, en Algérie et au Maroc.

« Un bienfaiteur »

C'est d'ailleurs au Maroc que Jacques Leveugle s'était installé, avant son arrestation en France. Il vit alors dans une petite ville du centre du pays. Là, il s'entoure d'enfants, donne des cours particuliers gratuits de langues, en français, en anglais. Il installe chez lui une bibliothèque ouverte aux gamins du quartier.

Aujourd'hui, ceux à qui il a enseigné n'arrivent pas encore à réaliser. « Monsieur Jacques »,« Oustad » - « le professeur », en arabe - était très apprécié. « La plupart des gens vont vous dire que c'était quelqu'un de gentil parce qu'il aidait à la scolarisation des enfants », prévient l'un d'entre eux. Chaque été, Jacques Leveugle emmène plusieurs groupes faire du camping dans les montagnes environnantes.

Il est vu comme « un bienfaiteur », abonde un autre qui le connaît depuis 2014. Collégien à l'époque, il a suivi ses cours. Particulièrement bien intégré socialement, Leveugle parle arabe, a habité avec plusieurs familles. Des gens modestes qu'il aide financièrement.

Comportements « bizarres »

« Il n'y a pas une maison avec des enfants, où il n'a pas été », assure l'un de ses anciens élèves qui se souvient de certains comportements « bizarres », lors des cours particuliers, pendant lesquels Jacques peut se montrer très tactile et instaurer une grande proximité.

Selon le procureur de Grenoble, une enquête a été ouverte au Maroc concernant des agressions sexuelles commises entre 2010 et 2022.

Sur les 89 victimes recensées, la moitié seulement a pu être identifiée pour l'instant par la justice française. Le parquet de Grenoble a donc décidé de rendre l'affaire publique ce mardi pour lancer un appel à témoins. Un numéro vert a été activé par la justice pour que les victimes ou de simples témoins, des personnes qui auraient pu côtoyer Jacques Leveugle, puissent se manifester : 0 800 20 01 42.

L'accusé a « sillonné le monde »

L'enquête a établi que Leveugle a « sillonné le monde entre le milieu des années 1960 et le milieu des années 2020 » comme enseignant ou éducateur sportif, faisant du soutien scolaire ou encadrant des enfants délinquants.

Outre la France métropolitaine et la Nouvelle-Calédonie, il a circulé dans neuf pays : Algérie, Suisse, Allemagne, Maroc, Niger, Colombie, Philippines, Portugal et Inde.

Lorsqu'il est interpellé en février 2024, il vivait principalement au Maroc et revenait à l'occasion chez son frère à Vizille.