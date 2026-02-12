Cote d'Ivoire: Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire affirme vouloir se restructurer après une année 2025 «tumultueuse»

12 Février 2026
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

Le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a rencontré la presse le 11 février 2026 pour évoquer les perspectives de la principale formation de l'opposition, après son échec aux élections législatives en décembre. Le PDCI affirme vouloir se restructurer pour résoudre ses problèmes.

Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'année 2025 a été « tumultueuse », selon les termes de son porte-parole, qui évoque notamment les remous judiciaires, mais aussi l'échec du parti aux législatives. Car le PDCI a perdu la moitié de ses sièges par rapport à la dernière législature.

Cette année, le parti compte se restructurer. Pour cela, il mène des consultations. À ce jour, près de 300 dossiers ont été reçus. Cela devrait aboutir à un débat au cours d'un Bureau politique dont la date n'a pas encore été fixée.

« Notre président rentrera quand les conditions seront réunies »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais le PDCI peut-il rester solide et remonter la pente en l'absence de son leader, Tidjane Thiam, en France, depuis bientôt un an ?

Soumaïla Bredoumy, le porte-parole du parti, invoque l'histoire pour justifier cette prise de distance : « Le président du parti est parti pour esquiver un certain nombre de choses. Un parti politique fonctionne. Pendant plusieurs années, Yasser Arafat a été hors de la Palestine. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a été président de l'Organisation de libération de la Palestine. Pour les Français, le général de Gaulle a été obligé de faire un tour à Londres pour sauver la France. Les exemples sont légion. Le président rentrera quand les conditions, que nous estimons favorables, seront réunies ».

Le PDCI réitère son appel au dialogue. Une question jusque-là écartée par le gouvernement, qui estime que tous les sujets ont été épuisés lors de la cinquième phase du dialogue politique en 2022.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.