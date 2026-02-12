Le porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a rencontré la presse le 11 février 2026 pour évoquer les perspectives de la principale formation de l'opposition, après son échec aux élections législatives en décembre. Le PDCI affirme vouloir se restructurer pour résoudre ses problèmes.

Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'année 2025 a été « tumultueuse », selon les termes de son porte-parole, qui évoque notamment les remous judiciaires, mais aussi l'échec du parti aux législatives. Car le PDCI a perdu la moitié de ses sièges par rapport à la dernière législature.

Cette année, le parti compte se restructurer. Pour cela, il mène des consultations. À ce jour, près de 300 dossiers ont été reçus. Cela devrait aboutir à un débat au cours d'un Bureau politique dont la date n'a pas encore été fixée.

« Notre président rentrera quand les conditions seront réunies »

Mais le PDCI peut-il rester solide et remonter la pente en l'absence de son leader, Tidjane Thiam, en France, depuis bientôt un an ?

Soumaïla Bredoumy, le porte-parole du parti, invoque l'histoire pour justifier cette prise de distance : « Le président du parti est parti pour esquiver un certain nombre de choses. Un parti politique fonctionne. Pendant plusieurs années, Yasser Arafat a été hors de la Palestine. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a été président de l'Organisation de libération de la Palestine. Pour les Français, le général de Gaulle a été obligé de faire un tour à Londres pour sauver la France. Les exemples sont légion. Le président rentrera quand les conditions, que nous estimons favorables, seront réunies ».

Le PDCI réitère son appel au dialogue. Une question jusque-là écartée par le gouvernement, qui estime que tous les sujets ont été épuisés lors de la cinquième phase du dialogue politique en 2022.