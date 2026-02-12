Congo-Kinshasa: La ministre des Hydrocarbures dénonce une fraude douanière massive de produits pétroliers

En République démocratique du Congo (RDC), la ministre d'État en charge des Hydrocarbures tire la sonnette d'alarme. Dans un courrier officiel adressé à la Direction générale des douanes et accises, Acacia Bandubola dénonce une fraude douanière massive dans l'importation des produits pétroliers, principalement dans le sud-est du pays. Une situation qui aurait fait perdre des centaines de millions de dollars au Trésor public.

La correspondance met en lumière l'ampleur d'un manque à gagner colossal pour l'État de RDC. Dans ce courrier daté du 30 janvier 2026, la ministre des Hydrocarbures révèle qu'en 2025, près de 2 millions de mètres cubes de produits pétroliers ont été importés par le sud du pays, notamment via le Haut-Katanga.

800 millions de dollars de perte pour le Trésor public

Mais selon les données du système douanier Sidonia, la moitié serait entrée sur le territoire sans paiement de droits de douanes et taxes. Conséquence : la perte est estimée à près de 800 millions de dollars pour le Trésor public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ministre évoque des pratiques frauduleuses organisées, avec des soupçons de complicités internes au sein des services chargés du contrôle. Elle cite notamment la saisie, le 16 janvier dernier, de trois camions-citernes transportant du carburant non marqué, lors d'une opération de la brigade mixte de lutte contre la fraude du programme de marquage moléculaire.

La ministre exige des sanctions immédiates

Face à la gravité des faits, Acacia Bandubola exige des sanctions immédiates, la suspension préventive d'agents impliqués et la publication d'un rapport détaillé sur ces irrégularités. Pour la ministre, l'inaction face à cette fraude équivaut à un véritable sabotage des finances publiques, dans un contexte déjà marqué par de fortes pressions budgétaires.