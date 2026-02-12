Centrafrique: Un groupe électrogène pour l'hôpital communautaire de Bangui fragilisé par des coupures électriques

C'est un véritable « ouf » de soulagement pour les patients et le personnel de l'hôpital communautaire de Bangui. Après près de trois semaines de perturbations électriques dans la capitale et ses environs, le gouvernement a doté l'établissement d'un groupe électrogène de grande capacité. Une décision qui vient mettre fin aux nombreuses difficultés enregistrées, notamment au service de traumatologie où les coupures intempestives avaient contraint les responsables à restreindre les grandes interventions chirurgicales, afin d'éviter toute perte en vies humaines. Désormais, les activités ont repris normalement dans ce service ainsi que dans l'ensemble de l'hôpital.

Dans cette chambre, les lits sont alignés de part et d'autre. Parmi les patients, Chloé, une jeune femme d'une trentaine d'années, serre contre elle une radiographie. « Depuis plusieurs jours, je n'arrivais pas à obtenir les résultats de mon examen et je souffrais de douleurs intenses. Heureusement, aujourd'hui, j'ai enfin eu la confirmation : il s'agit d'une rupture des ligaments croisés. Je suis désormais prête à me faire opérer », lance-t-elle.

Au chevet des malades, les infirmiers circulent, ajustent les perfusions et glissent des paroles rassurantes. Fleury est hospitalisé dans ce service depuis dix jours. « Je suis sorti hier du bloc opératoire. Maintenant, je suis en phase de rééducation. Je suis très soulagé. Je souhaite qu'il n'y ait plus de problème d'électricité car c'est dangereux pour nous les malades », lâche-t-il.

« Les patients sont là, les urgences fonctionnent »

Avec l'arrivée du groupe électrogène, Abel Assaye, le directeur de l'hôpital communautaire de Bangui, se veut rassurant : « Il n'y a plus de problèmes. Les patients sont là, les urgences fonctionnent. En plus de ce groupe, j'ai également eu le directeur de la l'Enerca [l'entreprise nationale de l'énergie en République centrafricaine, NDLR]. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont privilégier les hôpitaux centraux. Donc, les traitements se font et les infirmiers sont là pour s'occuper des patients. »

Selon la direction de l'hôpital communautaire, les services de traumatologie, d'imagerie et l'administration seront dotés en énergie solaire d'ici le mois d'avril, dans le cadre d'un projet financé par l'ambassade des États-Unis.