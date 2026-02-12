Afrique: Un contre-sommet des oubliés de l'exploitation minière en parallèle du Mining Indaba

12 Février 2026
Radio France Internationale
Par Valentin Hugues

Pendant quatre jours, le secteur minier se retrouve dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, pour le Mining Indaba. Parallèlement à cette grande rencontre annuelle entre les gouvernements africains et les investisseurs du monde entier, se tient aussi un contre-sommet sur les conséquences de l'exploitation minière pour les communautés.

L'événement se tient au Cap, dans la même ville donc et aux mêmes dates que le Mining Indaba. Ce sommet alternatif veut amplifier la voix des communautés directement touchées par l'extraction minière, explique Eric Mokuoa, président du collectif.

« Le Mining Indaba est organisé uniquement pour servir les intérêts des entreprises, des ministres et du gouvernement. Nos histoires n'y sont pas racontées. Dans les communautés où l'exploitation minière est présente, on constate encore des problèmes d'accès à l'eau potable, car l'eau est contaminée. On a encore des personnes déplacées. Et dans certaines communautés minières, on a de la pollution atmosphérique », déplore-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Comme tous les ans, les organisateurs se déplacent aussi devant le centre de conférence du Cap, où a lieu le Mining Indaba, pour se montrer aux délégations du secteur minier, et imposer leurs revendications. « Nous sommes réunis ici pour leur donner un mémorandum avec nos revendications. Après trois jours de réunions, nous avons recensé les problèmes soulevés par les citoyens. Nous sommes ici pour dire : "Voilà les problèmes que nous avons identifiés, nous les signalons depuis 17 ans et pourtant, pour bon nombre d'entre eux, rien n'est fait ! Et quoi qu'il arrive, nous continuerons de les mettre sur la table" ».

Parmi les revendications, les communautés souhaitent aussi mieux profiter des retombées économiques du secteur minier.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.