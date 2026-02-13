Burkina Faso: Baisse des prix des médicaments essentiels génériques dès ce 1er mars

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce jeudi 12 février 2026, l'hebdomadaire Conseil des Ministres. Selon le Ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias TRAORÉ, assurant l'intérim du Porte-parole du Gouvernement, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions pour l'amélioration des conditions de vie du Peuple burkinabè conformément à la Révolution Progressiste Populaire.

Pour le compte du Ministère de la Santé, l'Exécutif a décidé de la baisse des prix de certains médicaments essentiels génériques, de produits de santé et de consommables médicaux à partir du 1er mars 2026. Les réductions peuvent aller jusqu'à 53% pour les injectables, 67% pour les comprimés, 72% pour les consommables et 20% pour les sirops.

« Ce sont 3 milliards FCFA qui sont supportés par l'État à la place des Burkinabè », explique le Ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU. Il souligne que cette mesure s'aligne sur la vision du Chef de l'État pour un accès équitable aux soins de santé.

Des standards de construction des sièges des grandes entreprises

Pour le compte du Ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un rapport relatif au décret portant conditions et modalités de construction des sièges des grandes entreprises au Burkina Faso. Selon le Ministre chargé de l'Économie, Dr Aboubakar NACANABO, ce décret oblige les grandes entreprises ayant un chiffre d'affaires d'au moins 5 milliards FCFA sur les trois derniers exercices, à construire leur siège au Burkina Faso.

Les standards de construction varient en fonction du chiffre d'affaires :

- Catégorie A, chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 milliards FCFA : minimum R+7, un parking souterrain et un en surface, avec des critères d'efficacité énergétique ;

- Catégorie B, chiffre d'affaires compris entre 50 et 100 milliards FCFA : minimum R+5, un parking souterrain et un en surface ;

- Catégorie C, chiffre d'affaires compris entre 10 et 50 milliards FCFA : minimum R+4, un parking en surface ;

- Catégorie D, chiffre d'affaires inférieur à 10 milliards FCFA : minimum R+3.

Les entreprises disposent de 6 mois pour déposer leurs dossiers auprès d'une commission interministérielle, puis de 36 mois maximum pour achever les travaux. Elles bénéficieront d'exonérations sur les matériaux et peuvent acquérir des terrains disponibles auprès de la SONATUR.