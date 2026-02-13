Sénégal/Maroc: Affaire des 18 supporters interpellés au Maroc - La plaidoirie fixée au 19 février (responsable fédéral)

12 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Tribunal de première instance de Rabat (Maroc) a fixé, au jeudi 19 février, la plaidoirie de l'affaire des 18 supporters arrêtés lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, le 18 janvier dernier, a-t-on appris d'un responsable de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Selon le président de la Ligue de football de Ziguinchor et chargé de la Commission communication de la FSF, Bacary Cissé, "en l'absence de leurs avocats, les 18 supporters sénégalais ont été entendus sur le fond du dossier ce jeudi, au Tribunal de première instance de Rabat".

"Après cinq heures d'audience, le tribunal a finalement décidé de fixer la date de plaidoirie au jeudi 19 février 2026. Cette décision intervient alors que la grève des avocats a officiellement pris fin ce jeudi 12 février", a indiqué le responsable de la FSF.

