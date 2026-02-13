Burkina Faso: AES - Le burkinabè Balibié Serge Auguste BAYALA prend la tête de la Banque Confédérale pour l'investissement et le développement

12 Février 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Oussouf DIAGOLA

La Confédération des États du Sahel (AES) poursuit la mise en place de ses institutions stratégiques. La désignation du Professeur Balibié Serge Auguste BAYALA à la présidence de la Banque Confédérale pour l'Investissement et le Développement (BCID-AES) marque une étape décisive dans la quête d'autonomie financière et de consolidation économique de l'espace sahélien.

Confidentiel Afrique qui avait révélé en exclusivité dans une édition électronique récente les profils pointus short- listés par les 3 États de l'Alliance des États du Sahel (AES) vient d'être confirmé par le choix placé en la personne du Professeur Balibié Serge Auguste BAYALA.

Peu médiatisée, cette nomination revêt pourtant une importance capitale. Elle illustre la volonté des États membres de confier la direction de leur principal instrument financier à une personnalité reconnue pour son expertise et son expérience. Professeur titulaire des universités, docteur en gestion financière de l'Université de Groningen, le Professeur BAYALA cumule plus de vingt ans de pratique dans la gouvernance d'organisations complexes et la conception de mécanismes innovants de financement du développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au Burkina Faso, il s'est distingué par son rôle dans la création de la Caisse des Dépôts et d'Investissements (CDI-BF), outil majeur de mobilisation de l'épargne nationale au service de l'investissement productif. Sur le plan régional, il a dirigé le CESAG de Dakar, renforçant son statut de centre d'excellence en gestion. Son passage à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), notamment au sein du COFEB, lui a permis de contribuer au renforcement des capacités des décideurs publics et des institutions financières de la sous-région.

La BCID-AES, portée par le Collège des Chefs d'État de la Confédération, se veut un levier structurant pour financer les infrastructures stratégiques, soutenir l'industrialisation, mobiliser les ressources internes et régionales, et promouvoir des projets intégrateurs à fort impact socio-économique. Dans un contexte où les États sahéliens affirment leur souveraineté politique et monétaire, cette institution incarne une réponse concrète aux défis du développement endogène.

Leadership d'un As de l'univers de la finance

La nomination du Professeur BAYALA traduit la volonté de placer cette banque sous le leadership d'un technicien aguerri, capable de conjuguer rigueur financière, crédibilité internationale et vision stratégique. Elle constitue également une source de fierté nationale pour le Burkina Faso, dont les compétences sont mises en avant dans la construction des nouvelles architectures régionales.

En somme, au-delà d'un parcours individuel remarquable, cette désignation symbolise la confiance accordée à l'expertise burkinabè et la détermination de l'AES à bâtir des institutions solides pour accompagner sa transformation structurelle.

Lire l'article original sur Confidentiel Afrique.

Tagged:
Copyright © 2026 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.