La Confédération des États du Sahel (AES) poursuit la mise en place de ses institutions stratégiques. La désignation du Professeur Balibié Serge Auguste BAYALA à la présidence de la Banque Confédérale pour l'Investissement et le Développement (BCID-AES) marque une étape décisive dans la quête d'autonomie financière et de consolidation économique de l'espace sahélien.

Confidentiel Afrique qui avait révélé en exclusivité dans une édition électronique récente les profils pointus short- listés par les 3 États de l'Alliance des États du Sahel (AES) vient d'être confirmé par le choix placé en la personne du Professeur Balibié Serge Auguste BAYALA.

Peu médiatisée, cette nomination revêt pourtant une importance capitale. Elle illustre la volonté des États membres de confier la direction de leur principal instrument financier à une personnalité reconnue pour son expertise et son expérience. Professeur titulaire des universités, docteur en gestion financière de l'Université de Groningen, le Professeur BAYALA cumule plus de vingt ans de pratique dans la gouvernance d'organisations complexes et la conception de mécanismes innovants de financement du développement.

Au Burkina Faso, il s'est distingué par son rôle dans la création de la Caisse des Dépôts et d'Investissements (CDI-BF), outil majeur de mobilisation de l'épargne nationale au service de l'investissement productif. Sur le plan régional, il a dirigé le CESAG de Dakar, renforçant son statut de centre d'excellence en gestion. Son passage à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), notamment au sein du COFEB, lui a permis de contribuer au renforcement des capacités des décideurs publics et des institutions financières de la sous-région.

La BCID-AES, portée par le Collège des Chefs d'État de la Confédération, se veut un levier structurant pour financer les infrastructures stratégiques, soutenir l'industrialisation, mobiliser les ressources internes et régionales, et promouvoir des projets intégrateurs à fort impact socio-économique. Dans un contexte où les États sahéliens affirment leur souveraineté politique et monétaire, cette institution incarne une réponse concrète aux défis du développement endogène.

Leadership d'un As de l'univers de la finance

La nomination du Professeur BAYALA traduit la volonté de placer cette banque sous le leadership d'un technicien aguerri, capable de conjuguer rigueur financière, crédibilité internationale et vision stratégique. Elle constitue également une source de fierté nationale pour le Burkina Faso, dont les compétences sont mises en avant dans la construction des nouvelles architectures régionales.

En somme, au-delà d'un parcours individuel remarquable, cette désignation symbolise la confiance accordée à l'expertise burkinabè et la détermination de l'AES à bâtir des institutions solides pour accompagner sa transformation structurelle.