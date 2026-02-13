Afrique de l'Ouest: Croissance rapide de la population dans la région - Les quatre défis que la région doit relever

analyse

L'Afrique de l'Ouest fait face à une expansion démographique accélérée : près de la moitié de la population est âgée de moins de 20 ans. Les défis - insertion sur le marché du travail, transformations urbaines et, à plus long terme, accroissement sensible du nombre des personnes âgées - que pose ce phénomène sont nombreux. S'ils sont relevés, la jeunesse pourra être un véritable moteur pour le développement de la région.

D'ici à 2050, le continent africain devrait compter plus de 2,4 milliards d'habitants, soit presque un milliard de plus qu'aujourd'hui. Cette dynamique est marquée en Afrique subsaharienne et tout particulièrement en Afrique de l'Ouest et centrale (AOC), dont environ 33 % de la population se situe dans la tranche d'âge 10-24 ans en 2025.

L'expansion démographique s'accompagne de transformations économiques, sociales et territoriales majeures : urbanisation rapide et non planifiée, migrations accrues, profondes inégalités de revenus ou d'accès aux services essentiels comme la santé ou l'éducation... Cette expansion peut représenter, pour l'Afrique de l'Ouest, non pas un handicap mais, au contraire, une opportunité de développement à saisir. Mais pour cela, quatre défis devront être relevés.

Défi nunéro 1 : accompagner la transition démographique

Si la mortalité infantile a diminué, la fécondité reste élevée. Les normes sociales pèsent lourdement et les bilans des politiques de planification familiale sont mitigés.

Le mariage demeure une norme sociale centrale, avec un âge moyen au mariage compris entre 18 et 21 ans. Au Mali, 53 % des femmes sont mariées avant 18 ans. Au Niger et au Burkina Faso, plus de la moitié des jeunes filles sont concernées par les mariages précoces. Cette situation contraste avec celle de l'Afrique australe, où l'âge moyen au mariage est d'environ 31 ans. En Afrique de l'Ouest, les normes encadrant le mariage et la stigmatisation des grossesses hors mariage freinent l'autonomie des filles et leur maintien dans le système éducatif. L'assignation pour les femmes mariées à avoir un nombre d'enfants élevé et de prendre en charge les besoins domestique du ménage reste encore largement prédominante. Un grand nombre de jeunes filles quittent le système éducatif dès le secondaire et ne terminent pas le cycle allant jusqu'au baccaluréat.

Les interventions en planification familiale mises en place par les États visent à étendre la couverture contraceptive et à changer les normes reproductives. Mais la baisse de la fécondité reste lente. Les normes culturelles et sociales ainsi que les contraintes financières et logistiques limitent la demande et l'accès à la contraception. Selon l'institut Guttmacher, 23 % des femmes âgées de 15 à 29 ans en Afrique subsaharienne présentent un besoin non satisfait de contraception. Du côté de l'offre, les systèmes publics de santé, souvent sous-financés et peu développés, accordent une place limitée à la distribution de contraceptifs modernes.

Des différences existent cependant entre milieu urbain et milieu rural. Les femmes urbaines - notamment dans les grandes agglomérations - et disposant d'un niveau d'instruction plus élevé présentent généralement des taux de fécondité plus faibles. Entre 2010 et 2019, les femmes ont eu en moyenne 2,7 enfants à Dakar et 3,4 à Abidjan, contre 5,9 en milieu rural au Sénégal comme en Côte d'Ivoire.

L'éducation des filles apparaît comme un autre levier majeur de réduction de la fécondité. Déjà en 2013, l'Unesco soulignait qu'en Afrique de l'Ouest, les femmes pas ou peu éduquées avaient en moyenne 6,7 enfants. Celles ayant achevé le cycle primaire en avaient environ 5,8 et celles ayant suivi des études secondaires 3,9. Une année supplémentaire dans le cycle secondaire pouvait représenter 2 à 3 enfants de moins par femme. Mais le système éducatif connaît de nombreuses difficultés, que ce soit sur le plan de l'offre ou sur celui de la demande en Afrique de l'Ouest :

Sur le plan de l'offre, les systèmes éducatifs souffrent d'infrastructures insuffisantes, de classes surchargées, de programmes mal alignés avec les réalités économiques locales et d'une pénurie criante d'enseignants qualifiés. Les conflits, les crises sociales et l'instabilité politique perturbent aussi les calendriers scolaires et limitent l'accès à l'éducation dans certaines régions.

Du côté de la demande, l'accès à l'éducation est fortement limité par la pauvreté et les coûts directs et indirects de la scolarisation. De nombreux ménages privilégient des stratégies de survie à court terme, comme le travail des enfants, au détriment de l'investissement éducatif. Ces contraintes, combinées aux normes sociales défavorables, aux conflits et à l'insécurité, expliquent les forts taux d'abandon scolaire, en particulier en milieu rural et chez les filles.

Défi numéro 2 : favoriser l'insertion professionnelle de la jeunesse

La jeunesse africaine, toujours plus nombreuse, est confrontée aux défis du développement. Les jeunes entrants (15-24 ans) sur le marché du travail entre 2025 et 2040 seront par exemple de 93 millions pour le Nigeria et de 13 millions pour la Côte d'Ivoire. La part de la population en âge de travailler augmente progressivement, ce qui exacerbe le besoin de création d'emplois décents.

Les marchés du travail peinent à absorber cette nouvelle main-d'oeuvre : derrière le taux de chômage officiel des jeunes, qui est de 8,7 % (2019), se cache un sous-emploi estimé à 35 %. L'économie reste dominée par l'informalité économique, souvent synonyme de précarité et de salaires insuffisants pour sortir de la pauvreté.

Le secteur formel stagne face à un climat des affaires défavorable et une absence de diversification industrielle.

Trois types d'interventions stratégiques pourraient dynamiser l'insertion économique des jeunes en Afrique de l'Ouest face à l'urgence démographique régionale : la formation technique et l'apprentissage, de façon à renforcer les compétences locales pour anticiper les emplois du futur tout en « collant » aux exigences du marché du travail ; la modernisation agricole, pour transformer le secteur rural en un moteur d'emploi stable grâce à des modèles combinés de l'agro-écologie et de l'agro-industrie, encore très polarisées ; enfin, la révolution numérique et le soutien aux start-up pour favoriser l'innovation technologique chez les nouveaux diplômés.

Défi numéro 3 : gérer l'urbanisation et les migrations

L'expansion démographique s'accompagne d'une urbanisation rapide et de mobilités accrues au sein de la sous-région. Entre 2020 et 2050, la population urbaine devrait passer de 54 à 130 millions d'habitants (+140 %) tandis que le nombre d'agglomérations - une agglomération étant entendue comme une zone où la population est de 10 000 habitants ou plus, et où les bâtiments sont espacés de moins de 200 mètres les uns des autres - augmentera de 900 à 1 700.

Cette expansion urbaine rapide fait du foncier un enjeu central, tant pour le logement que pour les infrastructures (transports, assainissement), les services publics et la gestion des déchets. L'enjeu majeur réside moins dans le nombre d'habitants que dans leur localisation et le caractère souvent informel de leurs activités. La gestion des villes, en pleine expansion, supposera un encadrement plus strict du foncier et une planification de long terme des investissements publics.

Par ailleurs, les mobilités sous-régionales sont importantes : si 19 millions d'Africains vivent hors du continent, plus de 21 millions résidaient en 2024 dans un autre pays africain. En Afrique de l'Ouest, deux pays concentraient à eux seuls 51 % des migrants internationaux en 2020 : la Côte d'Ivoire (34 %) et le Nigeria (17 %). Et si la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) demeure un espace majeur de mobilités économiques et de travail, les dynamiques migratoires sont de plus en plus façonnées par les enjeux sécuritaires et climatiques. Selon la Banque mondiale, plus de 32 millions de personnes pourraient être déplacées à l'intérieur de leurs pays d'ici 2050 en Afrique de l'Ouest, du fait de la pénurie d'eau, du recul de la productivité agricole et de l'élévation du niveau de la mer.

Ces facteurs s'ajoutent aux conflits armés, aux crises sécuritaires et aux violences politiques.

Défi numéro 4 : anticiper le vieillissement encore marginal, mais qui pourrait s'intensifier

Si l'Afrique de l'Ouest reste jeune, elle devra affronter le vieillissement de sa population. D'ici à 2050, les plus de 60 ans devraient représenter environ 8 % de la population.

Le principal défi reste l'extension de la couverture sociale. Aujourd'hui, elle est la plus faible au monde, 20 % de la population étant couverte. Cette situation s'explique par le poids de l'économie informelle, surtout en milieu rural, qui limite les systèmes contributifs.

L'évolution des systèmes de protection sociale, santé et retraite dépend du recouvrement fiscal et du développement du salariat formel, encore absent en Afrique, et freinant la soutenabilité future des politiques publiques.

La vitalité démographique exceptionnelle de l'Afrique de l'Ouest pourrait devenir une force motrice du développement. Mais la difficile émergence de politiques publiques (santé, éducation, genre, climat) fragilise son potentiel et alimente les tensions. Sans la mise en oeuvre ou le renforcement de ces politiques publiques, l'Afrique de l'Ouest pourra-t-elle parvenir à tirer pleinement parti de sa croissance démographique ?