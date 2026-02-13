Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 13 février 2026

revue de presse

Afrique: Cinquantième Assemblée Générale de la FANAF - Mr Mamadou Koné prend les rênes, scelle le renouveau

Le cinquantenaire de la FANAF s'est achevé ce mercredi 11 février 2026 à Abidjan, au terme de trois jours d'échanges stratégiques, de décisions institutionnelles et de célébrations, marquant cinquante années d'engagement au service de l'assurance africaine.

À l'issue des travaux de la troisième journée, les délégués ont procédé à l'élection du nouveau Bureau.

Monsieur Mamadou Koné a été porté à la présidence de la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF) pour un mandat de trois ans, succédant à M. César Ekomie Afene, élu en février 2020. (Source : AllAfrica)

La réintégration du Soudan fait débat à l’Union africaine

Le prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine débutera samedi 14 février 2026 à Addis-Abeba. Ce sommet a été préparé en amont par les ministres des Affaires étrangères des pays membres, réunis mercredi et jeudi. Dans ce cadre, les membres du Conseil paix et sécurité de l’UA ont tenu jeudi une réunion spécifiquement consacrée à la Somalie et au Soudan : alors que la guerre fait toujours rage et que des milliers de civils ont été tués à El Fasher par les FSR du général Hemedti, certains pays plaident pour que le Soudan soit officiellement réintégré au sein de l’Union africaine. Une position qui ne fait pas l’unanimité. ( Source : RFI)

Afrique : Mahamat Idriss Déby lauréat du prix africain pour la paix 2026

La capitale mauritanienne Nouakchott s’affirme comme centre de dialogue et de coopération régionale à travers l’accueil, le 10 février 2026, de la 6ᵉ Conférence africaine pour la promotion de la paix à Nouakchott. La conférence a réuni experts, universitaires et décideurs africains et internationaux, valorisant la réconciliation, la solidarité et le développement harmonieux sur le continent. A l’occasion de l’événement, le Tchad, à travers son président Mahamat Idriss Déby Itno, a été honoré par la réception du Prix africain pour la paix 2026. (Source Africa24)

CAN 2027 : Le tournoi maintenu, les rumeurs de report démenties

Contrairement aux rumeurs évoquant un report en 2028, la Confédération Africaine de Football (CAF) confirme le maintien de la CAN 2027 aux dates initialement prévues.

Selon les informations du journaliste Micky Jnr, les spéculations sur un décalage du tournoi sont totalement infondées, rassurant ainsi les supporters et les partenaires du football africain. Le projet Pamoja avance concrètement sur le plan financier. (Source : AfricaTopSport)

Le Kenya va rouvrir sa frontière terrestre avec la Somalie après quinze ans de fermeture

La frontière terrestre entre le Kenya et la Somalie, fermée depuis quinze ans en raison d’attaques islamistes répétées au Kenya de combattants islamistes somaliens chabab va rouvrir en avril, a affirmé, jeudi 12 février, le président kényan, William Ruto.

« Il est inacceptable que nos compatriotes kényans à Mandera [localité frontalière du nord-est du Kenya] restent coupés de leurs proches et voisins en Somalie en raison de la fermeture prolongée du poste-frontière », a écrit M. Ruto sur X, avant d’ajouter : « Nous rouvrirons le poste-frontière en avril. » (Source : Le Monde Afrique)

Le Ghana baisse le prix du cacao à la ferme pour stimuler la demande

Le Ghana a décidé de baisser le prix du cacao à la ferme à 3 580 $US par tonne métrique contre 5 300 $US précédemment. Tarification pour le reste de la saison 2025/206 selon l’annonce faite jeudi par ministère ghanéen des Finances.

Les autorités invoquent, la nécessité de stimuler la demande, dans un contexte marqué par la chute des prix à l’échelle mondiale. En un an, les prix du cacao ont été divisés par deux, près de 4 000 $US la tonne métrique. (Source : Africanews)

Sénégal : Trois militaires portés disparus après le chavirement d’une vedette

Trois marins sont portés disparus après le chavirement, jeudi, d’une embarcation de la marine nationale à l’embouchure du fleuve Sénégal, a appris l’APS de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

“Une vedette de la marine nationale a chaviré à l’embouchure du fleuve Sénégal, ce matin (jeudi) aux environs de 09 heures”, peut-on lire dans le communiqué de la DIRPA transmis à l’APS.

La source précise que cette vedette qui effectuait une mission de liaison aurait fait face à une forte houle consécutive à une dégradation des conditions météorologiques. (Source : Agence de Presse Sénégalaise)

RDC : L’Angola propose un cessez-le-feu entre Kinshasa et le M23

La présidence angolaise a annoncé mercredi proposer un « cessez-le-feu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23, à partir de 12h00 le 18 février ». Luanda dit attendre « une déclaration publique d’acceptation de la date proposée ». Cette initiative intervient alors que les combats se poursuivent dans l’est de la République démocratique du Congo, en proie à une nouvelle flambée de violences. Le groupe armé M23, accusé d’être soutenu par Kigali, a repris les armes fin 2021. Il s’est emparé de Goma en janvier 2025 puis de Bukavu en février, deux villes stratégiques et riches en ressources minières, situées près de la frontière rwandaise. (Source: Africaradio)

Madagascar: Dégâts cycloniques - Des fonds d'urgence mobilisés par l'État

Après les cyclones Fytia et Gezani, l'État malgache mobilise plus de 30 millions USD via le projet REPAIR et d'autres mécanismes d'urgence pour venir en aide aux familles sinistrées.

Selon le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), environ 139 400 ménages devraient bénéficier d'aides. Les fonds seront débloqués progressivement, avec un total attendu de plus de 11 millions USD pour REPAIR et 19,52 millions USD pour le CERP, tandis que d'autres financements suivront pour soutenir la reconstruction complète des infrastructures et le retour à une vie normale dans les zones touchées. (Source : L’Express de Madagascar)

L’Afrique du Sud va déployer l’armée face au crime organisé

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi son intention de déployer l’armée aux côtés de la police afin de lutter contre le niveau élevé de crime organisé dans le pays.

Le taux de mortalité élevé en Afrique du Sud, autour de 60 morts par jour, inclut des meurtres dans le cadre d’affrontements entre gangs dans certains quartiers du Cap et des fusillades liées à l’activité minière illégale dans la province de Gauteng où se trouve Johannesburg.

«Le crime organisé est désormais la menace la plus immédiate pour notre démocratie, notre société et notre développement économique», a déclaré M. Ramaphosa dans son discours annuel sur l’état de la nation. (Source: Le 360 Afrique)