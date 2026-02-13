Sénégal/Nigeria: Éliminatoires mondial féminin U20 - Le Sénégal reçoit le Nigeria, samedi

Dakar — L'équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Sénégal reçoit celle du Nigeria samedi à 17 heures au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en match retour du 3e tour qualificatif pour la Coupe du monde de la catégorie prévue du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.

Battues (0-1) samedi dernier, à Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria lors du match aller, les Lioncelles vont tenter à domicile de renverser la tendance en se qualifiant pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial féminin des moins de 20 ans.

L'équipe nationale des moins de 20 ans n'a jamais participé a cette compétition.

À l'issue de ce troisième tour, seize équipes accèderont au 4e et dernier tour des qualifications.

Quatre sélections représenteront la zone CAF à cette compétition mondiale qui enregistre la participation de 24 équipes issues des six confédérations.

La Pologne, pays organisateur de cette 12e édition, va disputer sa première participation à la Coupe du monde féminine U20.

La République démocratique et populaire de Corée est la tenante du titre, après avoir remporté son troisième titre lors de l'édition 2024 en Colombie.