Soudan: Le Président du CST reçoit un message du Président Gambien

12 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu un message verbal du Président de la République de Gambie, Adama Barrow, portant sur le renforcement des relations bilatérales et les moyens de les soutenir et de les développer davantage.

C'était déclaré lors de sa rencontre aujourd'hui dans son bureau avec le Directeur du Service de Renseignements Gambien, Osman Sou, qui lui a transmis le message en présence du Directeur du Service de Renseignements Généraux, Lieutenant-General Ahmed Ibrahim Mufadal.

Le Président de la Gambie a affirmé le soutien de son pays à la paix au Soudan, en souhaitant au peuple soudanais la sécurité et la stabilité.

La réunion a abordé le progrès des relations entre le Soudan et la Gambie, la coordination conjointe entre les services de sécurité des deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le phénomène des mercenaires et son impact sur la stabilité de la région, ainsi que la coordination pour soutenir les questions des deux pays au sein des forums régionaux et internationaux.

