Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed, a rencontré aujourd'hui M. Mahmoud Yussuf, Président de la Commission de l'Union Africaine, au siège de la Commission à Addis-Abeba.

Au cours de la rencontre, le ministre a exprimé le plaisir du Soudan de s'adresser au Conseil de paix et de sécurité africain sur le niveau ministériel après une interruption de cinq ans, soulignant le désir du Soudan de poursuivre le travail conjoint avec l'Union africaine pour surmonter la phase actuelle et soutenir les efforts de paix et de reconstruction. Il a également évoqué le retour du gouvernement de l'espoir dans la capitale nationale, Khartoum, après trois ans d'absence.

Le ministre des Affaires étrangères a appelé l'Union Africaine à lever la suspension de la qualité de membre du Soudan, après l'accomplissement de la condition de base qui consiste à former le gouvernement civil de l'espoir, conformément au principe des solutions africaines aux questions du continent et à la réalisation de l'initiative « Silence des armes ».

Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine a réaffirmé le soutien de l'Union au Soudan dans sa marche vers la paix compréhensive et le développement durable, soulignant le souci de l'Afrique de la souveraineté et de l'unité territoriale du Soudan, le rejet de toutes mesures parallèles et la poursuite par la Commission du travail avec ses partenaires pour soutenir la stabilité du Soudan.