Congo-Kinshasa: Maniema - L'ECC appelle à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et à la culture du travail

Réunis en session ordinaire du lundi 9 au mercredi à11 février Kindu, les membres du comité exécutif provincial des Églises du Christ au Congo (ECC) au Maniema ont passé au crible la situation socio-politique, économique et sociale de la province et du pays. Tout en saluant de timides avancées, l'église protestante dresse un tableau sombre des conditions de vie à l'intérieur de la province et exhorte autorités et citoyens à la responsabilité.

Dans leurs conclusions, les leaders religieux ont reconnu une légère amélioration de la situation générale, mais ont vivement interpellé l'État sur la précarité qui persiste au sein de la population.

« La prière et le travail »

Monseigneur Gabriel Unda Yemba, président de l'ECC-Maniema, a insisté sur la nécessité pour la population de ne pas dépendre exclusivement de l'aide étatique. Il prône un changement de paradigme basé sur la responsabilisation individuelle.

« Un peuple qui croit que tout va tomber comme la manne du ciel se trompe. Nous devons travailler d'arrache-pied pour que les choses aillent de l'avant », a martelé le prélat.

Valoriser les ressources locales

Le président provincial de l'ECC a rappelé le potentiel immense de la province du Maniema, riche en terres arables, en forêts et en ressources hydriques. Il a invité les citoyens à valoriser ces atouts naturels par l'agriculture et l'entrepreneuriat, plutôt que de rester dans une posture de demandeurs.