Congo-Kinshasa: Le CCA sensibilise les élèves malentendantes de l'Institut Espérance de Matadi aux carrières scientifiques

À l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le Collectif Citoyen Actif (CCA) a organisé, ce mercredi 11 février, une séance de sensibilisation à l'Institut Espérance de Matadi ( Kongo Central). Cette initiative visait à encourager les jeunes filles malentendantes de cette école conventionnée catholique à briser les stéréotypes et à envisager des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).

Placée sous le thème « De la vision à l'impact : combler les écarts entre les genres et redéfinir les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM) », cette activité a permis de mettre en lumière le potentiel des élèves sourds, souvent confrontés à la marginalisation.

Briser les stéréotypes pour un avenir inclusif

La coordinatrice provinciale du CCA, Wallytride Ngengi, a exhorté les jeunes filles malentendantes à avoir confiance en leurs capacités et à ne pas se sous-estimer face aux barrières sociales ou liées au handicap.

« On constate qu'il y a beaucoup de garçons dans le domaine de la science et peu de femmes. Et nous sommes venus ici à l'école Espérance pour sensibiliser ces enfants, à faire appel à l'action pour qu'elles également rejoignent le domaine de la science », a-t-elle déclaré.

Un plaidoyer pour l'accompagnement des élèves sourds

Le gestionnaire de l'Institut Espérance a salué cette démarche, soulignant l'impact positif d'une telle visite sur le moral des élèves.

« Vraiment c'est un sentiment de joie. Vous savez, ces enfants se sentent délaissés. Lorsqu'il y a des gens qui viennent leur rendre visite, ils sont vraiment émerveillés et contents », a-t-il confié, plaidant pour la multiplication de ce type d'initiatives.

Dans la perspective de promouvoir la masculinité positive et de lutter contre les traditions rétrogrades freinant l'épanouissement de la jeune fille, le CCA prévoit de pérenniser ces actions au Kongo Central.