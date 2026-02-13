Congo-Kinshasa: L'IGF évalue l'évolution des travaux de voirie sous la gestion de l'ACGT à Kinshasa

L'Inspection générale des finances (IGF) évalue l'évolution des travaux de voirie sous la gestion de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) à Kinshasa.

Des inspecteurs de cet établissement public ont bouclé, mercredi 11 février, une mission de contrôle de deux jours à travers les chantiers réalisés dans le cadre du Programme d'urgence de réhabilitation et d'assainissement de la ville de Kinshasa.

La première étape de leur tournée d'inspection a concerné le chantier de réhabilitation de l'avenue du Tourisme, un axe stratégique de la capitale, entièrement bétonné sur le linéaire concerné.

A l'issue de la visite, l'équipe de l'IGF dit avoir émis quelques réserves techniques concernant la chaussée, notamment sur les points de jonction entre les sections nouvellement bétonnées et l'ancienne chaussée, afin de garantir une meilleure durabilité de l'ouvrage et un confort optimal pour les usagers.

Avenue Jaquier : un chantier-école exécuté par l'INBT

La mission s'est ensuite poursuivie à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics (INBT), où cette institution académique exécute, en régie, les travaux de bétonnage de l'avenue Jaquier.

Ce projet s'inscrit dans une démarche à la fois expérimentale et pédagogique, combinant formation pratique des étudiants et réalisation d'infrastructures urbaines.

La délégation a été reçue par le directeur général de l'INBT, le professeur ingénieur Cédric Tshibangu, qui a présenté la portée du projet.

Il a précisé que l'ACGT n'intervient ni dans l'exécution technique ni dans la surveillance des travaux, mais assure exclusivement le rôle de pipeline financier, conformément aux dispositions arrêtées par le ministère des Infrastructures et Travaux publics (ITP).

La visite du site a permis de constater :

le dévoilement des canalisations des réseaux souterrains (SNEL et REGIDESO) ;

la construction des ouvrages d'assainissement ;

la préparation des armatures pour le ferraillage.

Les travaux portent sur le bétonnage d'un linéaire de 200 mètres. Il s'agit d'un véritable chantier-école, exécuté par les étudiants dans le cadre d'une initiative « Job-Étudiant », sous la supervision directe des enseignants et encadreurs techniques.

Site du pont Cabu : deux projets structurants en cours

La première journée s'est clôturée sur le site de Cabu, où l'ACGT intervient en qualité de maître d'ouvrage délégué pour deux projets majeurs :

la construction d'un pont cadre en béton armé et de collecteurs, exécutée par l'entreprise New Sotem ;

la construction de 600 mètres linéaires de collecteurs sur le canal Cabu, exécutée par l'entreprise CREC-7.

L'inspection a débuté par le projet réalisé par New Sotem, précédée d'une réunion de cadrage présidée par le chef de mission de l'IGF.

A cette occasion, le directeur provincial de l'ACGT/Kinshasa, l'ingénieur civil Kevin Babaka, a présenté la consistance des travaux, l'état d'avancement, les réalisations effectuées, celles restant à exécuter, ainsi que les principaux défis rencontrés, avant une visite guidée des ouvrages.

Taux d'exécution physique :

Projet Cabu 1 (New Sotem) : 23 %, essentiellement liés aux travaux de construction du pont cadre ;

Projet Cabu 2 (CREC-7) : 9,21 %, correspondant principalement aux travaux de curage prévus dans le contrat.

Les principaux défis demeurent liés aux difficultés de libération des emprises, impactant le rythme normal d'exécution des travaux dans la capitale congolaise.