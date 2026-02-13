Congo-Kinshasa: Le Cadre de concertation des forces politiques et sociales se dote d'une charte

Le Cadre de concertation des forces politiques et sociales a procédé, jeudi 12 février, à la signature de sa Charte fondatrice au siège du Secrétariat technique de la plateforme à Kinshasa.

La cérémonie a été présidée par le coordonnateur et porte-parole de cette structure, Michel Mwika Banza, en présence du secrétaire exécutif, Henri Mbolipasiko, et du coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation, Gauthier Kasongo.

Le Cadre de concertation se fixe pour objectif de défendre la démocratie, de lutter contre les dérives autoritaires et de promouvoir la bonne gouvernance en République Démocratique du Congo.

Initiée à la suite de l'appel du 27 mai 2024 lancé par Claudel-André Lubaya et Seth Kikuni, cette dynamique a donné lieu à des consultations à Kinshasa, à Lubumbashi et à l'étranger, mobilisant un large soutien politique et citoyen.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré un contexte marqué par des pressions, des arrestations et l'exil de certains acteurs, la plateforme affirme poursuivre son engagement en faveur de la sauvegarde de l'État de droit et du pacte républicain.

Plusieurs partis politiques, des organisations de la société civile dont la LUCHA, Action Nouvelle et Biso Peuple ainsi que des personnalités indépendantes ont signé la Charte.

Ce Cadre de concertation se positionne désormais comme un front politique et social structuré, déterminé à porter les aspirations du peuple congolais. Cette structure regroupe plusieurs partis d'opposition, des organisations de la société civile et des personnalités indépendantes.