Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Levée de la mesure contre l'incivisme fiscal à Shabunda

12 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les difficultés qui freinent le développement et la paix dans le territoire de Shabunda ont été au centre d'une rencontre, mercredi 11 février, entre la population et une délégation du gouvernement provincial du Sud-Kivu.

Conduite par le ministre provincial de la Justice, cette délégation a obtenu la levée immédiate de la mesure contre l'incivisme fiscal décrétée par les forces vives locales durant quatre jours, en signe de contestation contre les abus commis par les Wazalendo.

Les discussions ont également porté sur les conditions d'approvisionnement de la ville de Shabunda en produits de première nécessité.

À Shabunda-Centre, le paiement des taxes et des redevances minières avait été suspendu par la société civile territoriale depuis l'assassinat de quatre civils par les Wazalendo, le 23 janvier 2026. La crise, qui durait depuis quatre jours, a conduit le gouvernement provincial à dépêcher une délégation sur place.

Le Conseil des jeunes de l'espace Lega avait déjà tenté une médiation entre la population et les Wazalendo. Les difficultés liées au paiement des salaires des enseignants ont également été abordées au cours des échanges.

