Congo-Kinshasa: Mining Indaba 2026 - Le Haut-Katanga rassure et invite les investisseurs

12 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

En marge du forum Mining Indaba qui se tient à Cape Town (Afrique du Sud), le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a vanté, mercredi 12 février, le potentiel économique de sa juridiction. Il a profité de cette tribune internationale pour lancer un appel vibrant aux investisseurs, garantissant un climat de paix et de sécurité indispensable à la bonne marche des affaires.

Martin Kazembe a réaffirmé l'alignement de la province du Haut-Katanga sur la vision du chef de l'État, prônant une exploitation minière légale et sécurisée.

Face aux récurrences des vols de cathodes de cuivre, qui ont longtemps handicapé le secteur du transport minier, le gouverneur intérimaire a annoncé des mesures concrètes.

« Nous avons mis sur pied des mécanismes. Il y a eu une acquisition d'un charroi important et du personnel que nous allons mettre sur pied dès que nous rentrons pour sécuriser les transporteurs miniers », a assuré Martin Kazembe.

Diversification économique et entrepreneuriat

Au-delà du secteur minier, le Haut-Katanga mise sur la diversification de son économie. Le gouverneur intérimaire a insisté sur deux axes stratégiques :

L'entrepreneuriat des jeunes dans tous les secteurs.

L'agriculture, avec un soutien accru aux agriculteurs locaux à travers la subvention en intrants, visant à stabiliser le prix de la farine, denrée de première nécessité dans la province.

