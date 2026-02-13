Cote d'Ivoire: BRVM - L'Action Unilever Côte d'Ivoire cotée à 75 805 FCFA ce jeudi 12 février 2026.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 12 février 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'action Unilever Côte d'Ivoire a été cotée à 75 805 FCFA.

Par rapport à son cours du mercredi 11 février 2026 où elle s'établissait à 70 570 FCFA, l'action Unilever Côte d'Ivoire connait une augmentation de 5 235 FCFA. Cette action est de loin la plus cher du marché de la BRVM. Devant cette situation, l'investisseur peut opter pour deux choix : soit vendre ses actions Unilever en appliquant l'adage boursier selon lequel « il faut acheter lorsque les cours son bas et revendre lorsqu'ils sont hauts », soit conserver ses actions pour profiter des dividendes qui seront versés au titre de l'exercice 2025.

Pour la seconde journée consécutive, Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 75 570 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres ETI Togo (plus 3,85% à 27 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 2,17% à 30 650 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 1,79% à 16 800 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (plus 1,65% à 4 000 FCFA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 3 700 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 2 110 FCFA), Erium Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 2 640 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 2 515 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,83% à 1 705 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est repliée, en passant de 2,302 milliards FCFA la veille à 1,380 milliard FCFA ce jeudi 12 février 2026.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 54,863 milliards FCFA, se situant à 14 778,328 milliards FCFA contre 14 723,465 milliards FCFA le mercredi 11 février 2026. Celle du marché des obligations est restée stationnaire à 11 493,529 milliards FCFA.

L'indice BRVM Composite est en hausse de 0,37% à 383,30 points contre 381,87 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a progressé de 0,11% à 178,48 points contre 178,28 points la veille. Par contre, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,02% à 153,91 points contre 153,93 précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a gagné 1,06% à 257,36 points contre 254,67 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), il connait une variation de 0,37% à 147,60 points contre 147,05 points la veille.